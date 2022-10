Wielkopolskie. 20-latek uszkodził pomnik Jana Pawła II. Grozi mu 5 lat więzienia

Wielkopolscy policjanci od 17 października poszukiwali osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie pomnika Jana Pawła II. Okazało się, że za sprawą stoi młody mężczyzna. 20-latek przyznał się do winy, tłumacząc, że był pod wpływem alkoholu.

20-latek uszkodził figurę Jana Pawła II. Grozi mu 5 lat więzienia

Uszkodzona figura Jana Pawła II znajduje się w Dębem w gminie Lubasz. Chociaż mężczyzna wyłamał z niej tylko kilka elementów z tworzywa, straty oszacowano na 1500 zł.

"Kryminalni z czarnkowskiej komendy natychmiast przystąpili do szukania osoby odpowiedzialnej za to przestępstwo. Wykonali w tej sprawie szereg czynności i na bieżąco weryfikowali zebrane informacje. W ich efekcie wytypowali sprawcę. To 20-letni mieszkaniec Lubasza. Zaraz po zatrzymaniu trafił na komendę, gdzie usłyszał zarzut uszkodzenia mienia" - podała policja z Czarnkowa.

W trakcie składania wyjaśnień mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu.

"Tłumaczył swoje zachowanie zbyt dużą ilością wypitego alkoholu" - poinformowali śledczy.

Za występek pod wpływem 20-latkowi może przyjść słono zapłacić. Grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Pomnik Jana Pawła II w Wielkopolsce uszkodzony. Ile jest figur papieża w Polsce?

Karol Wojtyła to osoba, która w Polsce ma najwięcej swoich pomników. Figury Jana Pawła II, po śmierci papieża Polaka, zaczęły pojawiać się niemal w całej Polsce. Według różnych szacunków może być ich nawet 800. Samorządy, chcąc upamiętnić duchownego, ogłaszały liczne konkursy, na wykonanie jego podobizn. Najwięcej pomników przypada na południowo-wschodnią część kraju, najmniej jest ich za zachodzie i północy.

