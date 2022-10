Prof. Andrzej Myc nie żyje. Jednego z założycieli Solidarności Walczącej pożegnał premier Morawiecki

W sobotę w wieku 69 lat zmarł prof. Andrzej Myc - jeden z założycieli Solidarności Walczącej, działacz opozycji w PRL, biochemik, naukowiec. Do śmierci dawnego aktywisty w mediach społecznościowych odniósł się premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki o zmarłym prof. Mycu "Bliski współpracownik ojca"

Szef rządu napisał o prof. Mycu, który do 1988 r. był członkiem jej Rady Politycznej i Komitetu Wykonawczego, że był bliskim, zaufanym współpracownikiem jego ojca, Kornela Morawieckiego oraz

"oddanym działaczem opozycji antykomunistycznej".

"Wielokrotnie aresztowany i szykanowany przez Służbę Bezpieczeństwa, w grudniu 1986 został uprowadzony przez nich z ulicy. Tak próbowali zmusić go do podjęcia współpracy i wskazania miejsca ukrywania się mojego Taty - co spotkało się to z jego konsekwentną odmową" - napisał szef rządu.

Opozycjonista pożegnany przez premiera

Jak napisał premier prof. Myc, był odważnym i bardzo aktywnym człowiekiem. Odniósł liczne sukcesy naukowe w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. W 2007 roku został Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2017 - Krzyżem Wolności i Solidarności. "Niech spoczywa w pokoju" - zakończył swój wpis Morawiecki.

Prof. Andrzej Myc był ważną postacią polskiej Solidarności lat 80. Członek Komitetu Założycielskiego Solidarności. Pomagał w finansowaniu i organizowaniu dystrybucji środków dla prześladowanych działaczy. Po 13 grudnia w 1981 r. został członkiem Rady i Komitetu Wykonawczego "Solidarności". Był odpowiedzialny za wiele aspektów działalności organizacji, w kryjówki dla działaczy.

