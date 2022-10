Tragedia w Tarnowie. Nowe informacje ws. czterech odnalezionych ciał. Trzy narzędzia zbrodni

Okoliczności śmierci rodziny z Tarnowa nie są jeszcze jasne, policjanci sprawdzają kilka hipotez dotyczących tego, co się stało za zamkniętymi drzwiami mieszkania przy ul. Św. Marcina. Według jednej z nich najprawdopodobniej za zbrodnie odpowiada mężczyzna, który później popełnił samobójstwo.

Onet.pl podał, że śledczy znaleźli przy ciałach ofiar dwa zakrwawione noże, które mogły posłużyć jako narzędzie zbrodni. W mieszkaniu, przy ciele mężczyzny leżała też zakrwawiona szlifierka kątowa.

Tarnów. Strażacy musieli rozbić szybę, żeby dostać się do mieszkania

Informacja o zbrodni, do której doszło przy ul. Św. Marcina, tarnowscy policjanci otrzymali w piątek około godziny 13.00. O sprawie poinformowała kobieta, która próbowała się dostać do mieszkania, po tym, jak nie miała kontaktu z rodziną.

- W celu wejścia do tego domu rozbito szybę w oknie tego domu, ratownik wszedł do środka, otworzył drzwi od wewnątrz, umożliwiając wejście patrolowi policji i zespołowi ratownictwa medycznego. Po wejściu do środka ujawniliśmy kobietę i dwoje dzieci, w tym mieszkaniu. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon - opisywał mł. bryg. Marcin Opioła, rzecznik prasowy KM PSP w Tarnowie w rozmowie z portalem Tarnowska.TV.

- [Kobieta, która zawiadomiła służby - red.] poprosiła straż pożarną o możliwość wejścia siłowego ze względu na to, że były tam niepokojące ślady świadczące o tym, że coś poważnego się stało. Strażacy weszli siłowo i okazało się, że w mieszkaniu zostały odnalezione cztery ciała. Dwoje to osoby dorosłe: mężczyzna i kobieta oraz dwoje dzieci - przekazał lokalnym dziennikarzom asp. sztab. Paweł Klimek, oficer prasowy KMP w Tarnowie.

Na parterze strażacy znaleźli ciała kobiety i dwójki dzieci. Na piętrze znajdowały się zwłoki mężczyzny. Według policji ciała odnaleziono kilka godzin po śmierci.

Tarnów. Nie żyje dwoje dorosłych i dzieci. Mieli podcięte gardła

Tarnów. Policja ma hipotezę na temat zbrodni w mieszkaniu przy św. Marcina

Policjanci wyjaśniają okoliczności zbrodni. Mają już przypuszczenia, jak doszło do tragedii.

- Jest kilka hipotez, które są teraz sprawdzane. Jedna z nich mówi, że to mężczyzna miał zamordować najpierw swoją żonę, później dwójkę swoich dzieci, a następnie popełnić samobójstwo - poinformowała reporterka Polsat News Teresa Gut.

Policjanci zabrali z mieszkania wiele przedmiotów, które mogły zostać wykorzystane jako narzędzie zbrodni. Funkcjonariusze zabrali także samochód należący do rodziny, żeby sprawdzić, czy w nim nie ma żadnych śladów. W poniedziałek ma się odbyć sekcja zwłok. Śledczy planują też przesłuchania sąsiadów i krewnych zmarłych osób.

