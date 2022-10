Zaginięcie Iwony Wieczorek. Prokuratura stawia zarzut Pawłowi P. - bez związku ze sprawą

Z ustaleń dziennikarzy "Faktu" wynika, że przeszukanie domu Pawła P. trwało kilka godzin. Adwokat byłego świadka ws. zaginięcia Iwony Wieczorek sprzed ponad 12 lat powiedział, że w mieszkaniu przebywała wówczas partnerka 34-latka i dwuletnie dziecko. Sam Paweł P. został zatrzymany przed blokiem - musiał zostać w swoim aucie do zakończenia działań policji.

Policja przeszukała mieszkanie Pawła P., byłego świadka ws. zaginięcia Iwony Wieczorek

Jak podaje "Fakt" podczas przeszukania w Żukowie (woj. pomorskie) policjanci znaleźli w domu 34-latka "nielegalne substancje". - Podczas czynności, które były realizowane do innego postępowania, w domu mężczyzny ujawniono środki odurzające w ilości sześciu gramów. Badania wykazały, że była to marihuana - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prokuratorka Grażyna Wawryniuk. Mężczyzna miał już usłyszeć prokuratorski zarzut posiadania narkotyków.

- Mężczyźnie został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 62 ustęp 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mężczyzna przyznał się do tego. Za to przestępstwo grozi do trzech lat pozbawienia wolności - dodała Wawryniuk.

Sprawy nie chciał skomentować Paweł P. Jak zauważył jedynie, sprawa nie jest związana w żaden sposób z zaginięciem Iwony Wieczorek. Wcześniej adwokat 34-latka zapowiedział, że zaskarży decyzję o przeszukaniu do sądu w Krakowie.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Przeszukanie u byłego świadka. "Naruszono prawa"

Zaginięcie Iwony Wieczorek

Do zaginięcia Iwony Wieczorek doszło w nocy 16 lipca 2010 roku. Dziewczyna poszła na imprezę do Sopotu razem ze znajomymi - Adrią, Pawłem, Markiem i Adrianem. Nastolatka dwukrotnie chciała samotnie opuścić klub - za pierwszym razem dała się przekonać znajomym, żeby się nie rozdzielać. Iwona wyszła z imprezy o 2:50 - wtedy też zabawę postanowili skończyć jej koledzy, po których przyjechała taksówka i inny znajomy. O godzinie 4:12 kamery po raz ostatni rejestrują Iwonę, która idzie chodnikiem przy wejściu na plażę numer 63. Za nastolatką szedł wówczas mężczyzna, którego tożsamość do tej pory nie jest znana.

