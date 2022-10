Nieoficjalnie: szykuje się rekordowa liczba odejść z policji. Związkowcy planują protest przed KPRM

Jeśli funkcjonariusze zdecydują się rzeczywiście na odejście, będzie to rekordowa liczba. Dla porównania, w 2021 r. z Policją rozstało się ok. 4 tys. funkcjonariuszy, a rok wcześniej - ok. 5,2 tys.

Od 2010 r. najwięcej odejść odnotowano do tej pory w 2012 r. - 6,3 tys. Według stanu na koniec ubiegłego roku w Polsce pracuje ok. 100 tys. funkcjonariuszy.

- Warto zauważyć, że w Policji jest długa kolejka osób, które w każdej chwili mogą odejść na emeryturę, bo nabyły takie uprawnienie. I mamy teraz sytuację: gdy pozostając w służbie, ktoś dostanie podwyżki 7-8 proc., a przechodząc na emeryturę około 15 proc. Jest to sygnał od rządu: odejdź ze służby, bo to ci się bardziej opłaca. Tak to wygląda - komentował przed kilkoma dniami w TVN24 Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Według ustaleń dziennikarzy odejść mogą bardzo doświadczeni funkcjonariusze.

Związkowcy szykują protest

Tymczasem Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ogłosiła w czwartek, że 9 listopada dojdzie do manifestacji przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Będzie to protest policjantów, strażaków, strażników granicznych, celników i funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Związkowcy sprzeciwiają się proponowanej przez rząd waloryzacji wynagrodzeń od 1 marca, wskazując, że inne grupy otrzymają ją już od początku przyszłego roku. Chcą też, by waloryzacja była wyższa.

- Podwyżka, którą zaproponował rząd w sferze budżetowej, te 7,8 proc. jest skandaliczna. My się na to po prostu nie zgadzamy. (...) Oczekujemy tego, żeby podwyżka była realna, czyli ona musi oscylować około 20 proc. - mówił w TVN24 przewodniczący związkowców Rafał Jankowski.

W poniedziałek doszło do rozmów zarządu NSZZ Policjantów, w których brał udział m.in. wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Jak przekazali związkowcy, "nie przyniosły one przełomu".

