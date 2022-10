Kiedy zaczyna się zima i ma miejsce najkrótszy dzień w roku? Kiedy przestawiamy zegarki?

W Polsce możemy cieszyć się aktualnie piękną złotą jesienią, część osób myślami jest już jednak przy zimie. Czas biegnie nieubłaganie i z łatwością można przeoczyć pewne daty. Przedstawiamy więc kilka najważniejszych, o których warto pamiętać w najbliższym czasie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak chronić psie łapki? Jak wyczyścić swoje buty? Myki dla fanów zimowego spacerowania

Kalendarzowa i astrologiczna zima 2022

Pierwszy dzień kalendarzowej zimy jest niezmienny, co roku przypada na 22 grudnia. Data zimy astronomicznej jest już jednak ruchoma - rozpoczyna się wraz z przesileniem zimowym i trwa aż do równonocy wiosennej, czyli od 21-22 grudnia do 20-21 marca. W tym roku początek zimy astronomicznej przypada na środę 21 grudnia. Podobnie będzie w przyszłym roku - zima astronomiczna rozpocznie się 21 grudnia 2023 roku.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kiedy ferie zimowe 2023? Przedstawiamy plan dla wszystkich województw

Najkrótszy dzień w 2022 roku - kiedy wypada?

Jak pisaliśmy wyżej, początek zimy astronomicznej ma związek z przesileniem zimowym, a to wypada w tym roku 21 grudnia. To właśnie wtedy w naszej części globu ma miejsce najkrótszy dzień roku - w Polsce będzie trwał on wówczas średnio siedem godzin i 40 minut. Oznacza to, że wschodu słońca możemy spodziewać się koło godziny 7 rano, zachodu natomiast koło godziny 15 - choć zależnie od regionu godziny te mogą się nieznacznie różnić.

Horoskop tygodniowy: 17-23 października

Kiedy przestawiamy czas na zimowy?

Wraz z równonocą wiosenną kończy się zima. To właśnie wtedy ma miejsce zrównanie długości dnia i nocy. Tymczasem już niedługo będziemy przestawiać zegarki - w nocy z 29 na 30 października przesuniemy wskazówki z godziny 3:00 na 2:00.