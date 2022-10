Sąd uniewinnił mężczyzn oskarżonych o pomoc w zabójstwie Jarosława Ziętary

Sąd Okręgowy w Poznaniu w środę 19 października wydał wyrok uniewinniający w sprawie zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Jednak według prokuratury to Mirosław R., ps. Ryba, i Dariusz L., ps. Lala odpowiadają za zbrodnię.



Prokuratura przedstawiła konkretne dowody winy

Proces w sprawie zabójstwa dziennikarza toczył się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu od stycznia 2019 roku. Według prokuratury oskarżeni w 1992 roku mieli podawać się za funkcjonariuszy policji i podstępem zmusić dziennikarza do wejścia do samochodu. Następie Jarosław Ziętara miał trafić do osób, które go zamordowały, zbezcześciły zwłoki i je ukryły. Oskarżeni w sprawie od początku nie przyznawali się do winy.

W połowie września w mowie końcowej prokurator Tomasz Dorosz podkreślił, że materiał dowodowy "jednoznacznie wskazuje, że oskarżeni dopuścili się zarzucanej im zbrodni". Kluczowe były zeznania świadków m.in. Jerzego U., który miał być świadkiem porwania Ziętary, natomiast Maciej B. zeznał, że był świadkiem podżegania do zabójstwa dziennikarza. Na podstawie materiału dowodowego prokurator wnosił o uznanie oskarżonych winnych oraz wymierzenia im kar po 25 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienia ich praw publicznych na 10 lat. Oskarżycielem posiłkowym w sprawie jest brat dziennikarza Jacek Ziętara, który wniósł o uznanie oskarżonych winnych.

Według adwokat Agaty Michalskiej-Olek, obrończyni Dariusza L. zarzuty w sprawie są bezzasadne, a sam akt oskarżenia nie opiera się na żadnych dowodach. Obrona określiła zeznania świadków jako "wewnętrznie sprzeczne i nie korelują z zeznaniami innych świadków", oraz że "nie mają żadnego waloru wiarygodności" - przekazuje Interia. Wniesiono o uniewinnienie, ponieważ prokuratura "nie wykazała ani zamiaru, ani motywu, ani zasadności zarzutów".

Oskarżeni o pomoc w zabójstwie Jarosława Ziętary nie przyznawali się do winy

W pierwszej połowie lat 90. Mirosław R. oraz Dariusz L. byli pracownikami poznańskiego holdingu Elektromis. Jego działalnością interesował się Jarosław Ziętara. Podczas składania zeznań Mirosław R. podkreślał, że nie znał zabitego dziennikarza. - Nie znałem Jarosława Ziętary, nigdy w życiu z nim nie rozmawiałem i nie widziałem go. Nie miałem żadnego powodu, żeby go porywać, nie brałem udziału w żadnym porwaniu. Nie mam wiedzy, czy w ogóle doszło do jakiegoś porwania. Nigdy nie dostałem od nikogo żadnego polecenia czy sugestii, by porwać dziennikarza - mówił Mirosław R., cytowany przez Interię. Mężczyzna zapewniał również, że 1 września 1992 roku w dniu porwania Ziętary odprowadzał syna do szkoły. - Stanowczo zaprzeczam, bym był w jakiejś grupie przestępczej, bym brał udział w zabójstwach, wymuszeniach, pobiciach. Jestem i byłem uczciwym człowiekiem - zapewniał Mirosław R. Dariusz L. również nie przyznawał się do winy, twierdząc, że nie znał i nigdy nie widział Jarosława Ziętary.

24 lutego br. poznański sąd uniewinnił także byłego senatora Aleksandra Gawronika (wyraził zgodę na podawanie nazwiska - red.), który był oskarżony o podżeganie do zabójstwa dziennikarza. Od początku nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Wyrok jest prawomocny, prokuratura złożyła już apelację.

Dziennikarz zaginął w 1992 roku. Ciała do dziś nie odnaleziono

Jarosław Ziętara jako dziennikarz współpracował m.in. z "Gazetą Wyborczą", "Kurierem Codziennym" czy tygodnikiem "Wprost". Zajmował się tematyką związaną z tzw. poznańską szarą strefą. Z tego powodu miał zostać uprowadzony i zamordowany, jak wynika z ustaleń prokuratury. Ostatni raz był widziany 1 września 1992 roku. Rano wyszedł do redakcji "Gazety Poznańskiej", jednak nigdy tam nie dotarł. W 1999 roku został uznany za zmarłego, jednak jego ciała nigdy nie odnaleziono. 2 września tego roku brat mężczyzny, Jacek Ziętara odebrał z rąk prezydenta Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - odznaczenie, którym pośmiertnie został uhonorowany Jarosław Ziętara za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa.

