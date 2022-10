Wrocław. 68-letni sąsiad zwabił do mieszkania 13-latkę. Próbował ją wykorzystać

Skandalicznego czynu dopuścił się mieszkaniec Wrocławia. Mężczyzna pod pretekstem cieknącej wody zwabił do swojego mieszkania 13-letnią sąsiadkę. Dziewczynka, wchodząc do mieszkania, nieświadomie naraziła siebie na niebezpieczeństwo i stała się ofiarą. Policjanci zatrzymali 68-latka. Mężczyzna trafił tymczasowo do aresztu. Grozi mu nawet 12 lat więzienia.

