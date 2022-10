Krzysztof Hołowczyc miał wypadek. Jego auto dachowało i nie nadawało się do dalszej jazdy

Do wypadku doszło w niedzielę 16 października. Około 8 rano jeden z kierowców zauważył pojazd marki BMW, który prawdopodobnie wcześniej dachował - przekazał jeden z lokalnych portali. Na początku nie wiadomo było, kto był kierowcą auta.

REKLAMA

Zobacz wideo Niebezpieczne wypadki - w tym roku niektórym kierowcom zabrakło wyobraźni

Krzysztof Hołowczyc miał wypadek. Jego auto nie nadawało się do dalszej jazdy

Dane te potwierdził dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gieraszewski. Do wypadku doszło na drodze w lesie w okolicy Oleszna w województwie zachodniopomorskim, gdzie niedaleko odbywał się Rajd Baja 22 Drawsko Pomorskie, w którym startował Krzysztof Hołowczyc. O zdarzeniu poinformował anonimowy kierowca, który zadzwonił na 112.

Na miejsce jako pierwszy przyjechał patrol Żandarmerii Wojskowej, ponieważ do wypadku doszło na terenie znajdującym się pod jurysdykcją wojska. Z ustaleń Gieraszewskiego wynika, że kierowcą auta, które dachowało, był Krzysztof Hołowczyc.

30-latek kradł pokrywy studzienek. W sumie narobił strat na 70 tys.

- W zdarzeniu uczestniczył jedynie kierowca, nie stanowiło ono zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Zastosowano więc artykuł 41 Kodeksu Wykroczeń, który mówi o środkach oddziaływania wychowawczego. Kierowca został pouczony - przekazał kapitan Tomasz Zygmunt z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.

Policja, która pojawiła się na miejscu nieco później, zatrzymała dowód rejestracyjny pojazdu. Samochód nie nadawał się do dalszej jazdy, co widać na zdjęciu udostępnionym na stronie Radia ZET.

***********

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Niemcy. 25-letni nożownik zabił dwie osoby w Ludwigshafen