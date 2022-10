- Problemy, z którymi dziś boryka się Europa, to efekt wieloletniej polityki, prowadzonej pod dyktando Niemiec. Przede wszystkim polityki wobec Rosji. Jej wykonawcą w rządzie Donalda Tuska, był Radosław Sikorski - tak zapowiedziała w poniedziałkowym serwisie informacyjnym TVP dokument o byłym szefie polskiej dyplomacji Edyta Lewandowska. Film "Pan z Chobielina" przygotowany przez reportera Marcina Tulickiego pojawi się "wkrótce".

REKLAMA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Czy Sikorski i Trzaskowski będą mieli miejsce w rządzie Tuska? "Każda rola jest możliwa"

Radosław Sikorski w dokumencie TVP. W zwiastunie ujęcia z Ławrowem

Jak czytamy z zapowiedzi, którą opublikowano wraz ze zwiastunem na TVP Info: "Marcin Tulicki w swoim najnowszym materiale filmowym pt. 'Pan z Chobielina' pyta o politykę zagraniczną według Radosława Sikorskiego. Sam polityk - gdy kierował polską dyplomacją - na spotykaniach z rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem deklarował, że pracuje nad dobrymi, dojrzałymi stosunkami polsko-rosyjskimi. Tulicki pyta m.in. dlaczego".

W zwiastunie pokazane są archiwalne zdjęcia i nagrania z oficjalnych spotkań na szczeblu państwowym. Zostało wyeksponowane m.in. ujęcie, jak Sikorski rozmawia na balkonie placówki dyplomatycznej z palącym papierosa Siergiejem Ławrowem. Nie zabrakło również kadrów z Donaldem Tuskiem i Władimirem Putinem oraz nawiązania do wpisu na Twitterze byłego szefa polskiej dyplomacji na temat wycieków z gazociągów Nord Stream.

Tytuł dokumentu nawiązuje do dworku Sikorskiego w Chobielinie, którą polityk, wówczas pracujący jako korespondent zachodniej prasy, w 1989 roku kupił od gminy Szubin. "Posiadłość pochodzi z XVIII wieku. Najpierw należała do Józefa Hulewicza, później do Augusta Falkenberga i jego potomków, a dalej do Juliana Reysowskiego. Po wojnie została znacjonalizowana przez komunistów, stając się biurami PGR-u, w międzyczasie zarządzało nią więzienie w Potulicach, a potem inne państwowe instytucje" - podaje portal Magazyn Dom.

Radosław Sikorski nie skomentował jeszcze zapowiedzi najnowszego filmu TVP. Dodał jedynie post z linkiem do artykułu Wirtualnej Polski, w którym Tulicki został określony "wiernym propagandzistą PiS-u".

"Stanął po niewłaściwej stronie". Szef MSZ o wpisie Sikorskiego

To nie pierwszy film Marcina Tulickiego. Swoją "twórczość" poświęca opozycji

Marcin Tulicki rozpoczynał karierę w "Wiadomościach Zagłębia" oraz TVP 3 Katowice. Interesowały go wówczas sprawy społeczne, interwencje, tematy kryminalne. Na przestrzeni lat zmienił swoje preferencje i aktualnie lubuje się w polityce. Na jego Twitterze roi się od kąśliwych uwag w kierunku polityków opozycji, a przede wszystkim Donalda Tuska.

W 2021 roku zasłynął filmem "Holding", którego współautorem jest także Samuel Pereira. "Dokument" poświęcony historii TVN i jej biznesowym powiązaniom został wyemitowany w niedzielę wieczorem w specjalnym, alarmowym trybie. W 2022 roku wypuścił "Nasz człowiek w Warszawie". Zasugerował wówczas, że były premier Donald Tusk ponosi odpowiedzialność za wojnę w Ukrainie.

Jarosław Kaczyński uderza w Tuska i mówi o "propozycji rozbioru Ukrainy"