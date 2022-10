Pogoda. Ponad 25 stopni w Jeleniej Górze. W połowie października. Blisko rekordu

Od zakończenia wakacji pogoda w Polsce jest bardzo zmienna. Najpierw, po letnich upałach przyszło gwałtowne ochłodzenie. Dopiero październik miał nam do zaoferowania kilka pogodniejszych dni. Na początku tygodnia wybuchła natomiast zapowiadana przez synoptyków "bomba ciepła". Najcieplej było w Jeleniej Górze, gdzie termometry wskazały 25,2 stopnie.

Jelenia Góra. 25 stopni w połowie października. To jeszcze nie rekord!

Do rekordowej temperatury w październiku w poniedziałek w Jeleniej Górze zabrakło 3,7 stopnia. Jednak 25,2 stopnie, które tego dnia wskazywały tam termometry, to i tak bardzo wysoka wartość na połowę jesieni. Wysokie temperatury w poniedziałek wcześniej zapowiadał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne. Początek tygodnia miał być najcieplejszym dniem, w związku ze zjawiskiem określanym jako "bomba ciepła".

Rekord temperatury maksymalnej w październiku w Polsce, który wynosi 28,9 stopni Celsjusza padł w 1966 roku - najwyższą temperaturą odnotowano 4 października w Trzebiechowie.

Według IMGW wyższe temperatury mają utrzymać się w Polsce do 20 października. W piątek przyjdzie ochłodzenie. Według IMGW temperatura powietrza nocą wyniesie od -1 st. C do 11 st. C. W dzień ma być maksymalnie od 8 st. C do 13 st. C. W nocy ze środy na czwartek lokalnie na wschodzie Polski mogą wystąpić przygruntowe przymrozki do -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany.

