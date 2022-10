Oława. "Nikt nikogo za nogę nie trzymał", ale pod betonową płytą studni było ciało. Nowe informacje w sprawie

- Nikt nikogo za nogę nie trzymał, to przekłamania medialne - mówił we wtorek w rozmowie z portalem tuOlawa.pl rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oławie (woj. dolnośląskie) Krzysztof Gielsa. Jak wyjaśniał, kobiety nie dało się początkowo wyciągnąć, bo jej noga utknęła pod betonową płytą. Wcześniej informacje o kobiecie złapanej za nogę podała "Gazeta Wroclawska", powołując się na rozmowę z asp. sztab. Wiolettą Polerowicz z Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

Oława. Dwie osoby wpadły do studni. Mężczyzna nie żyje

- Noga kobiety utkwiła pod betonową płytą, dlatego podjęto decyzję o odsączeniu wody ze studni. Wtedy też okazało się, że pod płytą jest jeszcze jedna osoba, mężczyzna. Wyciągnięto go po podniesieniu płyty - tłumaczył w rozmowie z lokalnym portalem rzecznik straży pożarnej.

Oława. Kobieta wpadła do studni. Na dnie została złapana za nogę

Tvn24.pl dowiedział się od prokuratury, że kobieta trafiła do szpitala, nie odniosła jednak poważnych obrażeń.

- Najprawdopodobniej doszło do nieszczęśliwego wypadku. Mężczyzna został przygnieciony betonową płytą, natomiast kobieta znalazła się nad nią. Oboje wpadli do studni razem w niewyjaśnionych okolicznościach, a w chwili zdarzenia byli nietrzeźwi - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Anna Placzek-Grzelak.

Przyczyny śmierci mężczyzny nie są jeszcze jasne. Jego ciało zostanie poddane sekcji zwłok. Okoliczności zdarzenia ustala policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oławie.

Przypomnijmy, 53-latka wpadła do studni o głębokości ok. trzech metrów. Woda sięgała jej do pasa, nie była w stanie sama się wydostać. Służby o zdarzeniu miał poinformować sąsiad zaalarmowany przez brata nieżyjącego już mężczyzny.