Adwokat Krzysztof Woliński, który jest pełnomocnikiem byłego świadka w sprawie Iwony Wieczorek, w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" opisał, jak z jego perspektywy wyglądało przeszukanie w mieszkaniu pana Pawła. 34-latek przed laty, w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, przebywał z Iwoną i znajomymi w sopockim klubie. Dziewczyna zdecydowała się jednak sama wcześniej opuścić imprezę. Na nagraniach z monitoringu widać ją po raz ostatni, jak idzie chodnikiem przy wejściu nr 63 na plażę w Gdańsku Jelitkowie. Więcej o zaginięciu Iwony Wieczorek pisaliśmy w artykule poniżej.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja przeszukała mieszkanie byłego świadka. "Na terenie posesji mają być zwłoki"

Były znajomy Iwony, Paweł, ma dziś 34 lata i mieszka z partnerką, z którym wychowują dwuletnie dziecko. We wrześniu mężczyzna podjechał autem na posesję i został zatrzymany przez policjantów, którzy kazali mu zostać w aucie z rękami położonymi na kierownicy. Pan Paweł nie mógł wejść do mieszkania, w którym funkcjonariusze prowadzili rewizję i w którym znajdowała się jego partnerka i dziecko. Policjanci mieli powiedzieć kobiecie, że "na terenie posesji mają być zwłoki" oraz, że "Paweł może dostać 25 lat, ale jeśli się przyzna, to będzie to tylko 15 lat". Następnie zabezpieczyli telefony komórkowe, karty pamięci i karty SIM, tablety, pendrive'y, kamery, komputery, rejestrator nagrań z kamer oraz dokumenty i stare zdjęcia. 34-latek, który ma swoją firmę, twierdzi, że po zarekwirowaniu sprzętu przez policję nie może prowadzić własnej działalności.

Prokuratura nie udziela wyjaśnień dotyczących przeszukania mieszkania byłego świadka w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Śledztwo, które prowadzi Małopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Krakowie, do tej pory nie zostało zakończone - nikt nie usłyszał też zarzutów. Pełnomocnik pana Pawła złożył już zażalenia na działanie policjantów. Zdaniem Krzysztofa Wolińskiego w tej sytuacji można mówić o naruszeniu m.in. praw własności i praw człowieka.

Adwokat pana Pawła: Nie jest zamieszany, a jest pod ciągłą presją. Jak długo można tak żyć?

Adwokat zapewnia, że gdyby policja wezwała pana Pawła do udzielania wyjaśnień i udostępnienia danych, to były świadek na pewno nie odmówiłby współpracy. Jeśli jednak 34-latek nie stawiałby się na wezwanie - wówczas przeszukanie i zarekwirowanie urządzeń byłoby uzasadnione. Krzysztof Woliński uważa więc, że działanie policji było "bezpodstawne i nadmierne". - Musimy tu też wskazać, że tego typu działanie po tak długim czasie budzi wątpliwości. Mieszkanie, które zostało przeszukane, jest nowe, ma dwa lata - dodał. Pan Paweł nie jest obecnie stroną w sprawie ani nawet świadkiem, a mimo to jego prawa zostały naruszone, ponieważ nie może prowadzić swojej firmy.

Adwokat dodaje, że mężczyzna z partnerką wychowują chore dziecko ("choroba związana z nadwrażliwością na czynniki zewnętrzne"), a wejście do mieszkania kilkunastu funkcjonariuszy zakłóciło ich spokój i bezpieczeństwo dwulatka. - Duża liczba policji wokół jego domu, musiała wzbudzić podejrzenia sąsiadów. (...) Może być przez to niewiarygodny dla społeczeństwa, a nawet może trafić na jego margines. To może utrudniać mu prowadzenie działalności. Kto chce prowadzić interesy z osobą, która jest postrzegana jako zamieszana czy mająca jakiś związek z tą sprawą? A przecież pan Paweł nie jest zamieszany. Z tego powodu mój mandant jest pod ciągłą presją. Jak długo można tak żyć? Co więcej, on mi powiedział, że ze strony policjantów, którzy brali udział w przeszukaniu, padła wyraźna sugestia, iż to on odpowiada za zaginięcie Iwony Wieczorek. Tymczasem nie ma żadnego uzasadnienia procesowego, żeby taką sugestię przedstawiać. Powtarzam: żadnego - dodaje adwokat.



"To dobrze, że policja nie odpuszcza, że działa [...]. Nie można jednak próbować zamknąć tej sprawy, stosując takie metody"

Pełnomocnik uważa, że takie sugestie mogą oznaczać nowe, bardziej psychologiczne podejście do sprawy. - Może policja liczy, że osoba, wobec której stosuje się tego typu metody, "pęknie" i coś powie? (...) Może śledczy są naciskani ze strony mediów i swoich przełożonych, że trzeba przyspieszyć śledztwo. (...) Z drugiej strony, może bez zdecydowanych działań nie ma szans na wyjaśnienie sprawy? Musimy powiedzieć tu jedno: to dobrze, że policja nie odpuszcza, że działa i próbuje rozwiązać tę zagadkę. Taka postawa jest prawidłowa i godna pochwały. (...) Nie można jednak próbować zamknąć tej sprawy, stosując takie metody, jak wobec pana Pawła - wyjaśnia Krzysztof Woliński.

Adwokat dodaje, że zarekwirowanie sprzętu uniemożliwia panu Pawłowi prowadzenie działalności gospodarczej, a niewywiązanie się z zobowiązań będzie skutkowało tym, że 34-latek będzie musiał zgłosić upadłość firmy.