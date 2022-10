Wrocław. "Skakali mu po głowie i brzuchu". Policja szuka sprawców pobicia 18-latka

W piątek, 14 października 2022 roku, około. godz. 19.45, na terenie bulwaru Xawerego Dunikowskiego oraz Wzgórzu Polskim we Wrocławiu doszło do pobicia młodego mężczyzny. Jak podaje dolnośląska policja, sprawcy brutalnie uderzali pokrzywdzonego po całym ciele, po czym oddalili się z miejsca.

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" rodzina nastolatka tak opisywała jego obrażenia: "Skakali mu po głowie i brzuchu. Dostał kastetem w twarz. Jak odeszli i zobaczyli, że się podnosi, to wrócili i bili dalej". Podali też, że 18-latek ma złamany oczodół, kość jarzmową i połamane palce. Nastolatek trafił do szpitala. Zawiadomienie w tej sprawie zgłosił następnego dnia jego ojciec. Funkcjonariusze z komisariatu Wrocław Stare Miasto do tej pory nie zdołali zatrzymać sprawców.

Brutalnie pobili 18-latka. Policja publikuje ich wizerunek

W poniedziałek na stronie policji opublikowano wizerunek jednego z mężczyzn poszukiwanych w związku z tą sprawą. Policja przyznaje, że napastników było więcej - trwa ustalanie ich wizerunków.

W przypadku rozpoznania osoby na zdjęciu, prosimy o kontakt z dyżurnym KP Wrocław Stare Miasto pod numerem 47 87 131 31, lub Wydziałem Kryminalnym KP Stare Miasto tel. 601-701-056.

