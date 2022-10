- Wstępnie mogę powiedzieć, że nie ma śladów, które mogłyby wskazywać na działanie osób trzecich. Na ostateczne wyniki należy jednak jeszcze poczekać - przekazał RMF FM prokurator Janusz Hnatko, rzecznik krakowskiej prokuratury. Jakub Bocheński, polityk Lewicy był poszukiwany od 22 września.

Kraków. Ciało młodego mężczyzny w pustostanie. To Jakub Bocheński?

Śmierć Jakuba Bocheńskiego. Więcej informacji po sekcji zwłok

Prokurator Janusz Hnatko podkreślał w rozmowie z RMF FM, że nie ma jeszcze wyników sekcji zwłok. Dopiero po jej przeprowadzeniu będzie można powiedzieć więcej na temat okoliczności śmierci Jakuba Bocheńskiego.

O śmierci mężczyzny w mediach społecznościowych informowali jego najbliżsi.

"W imieniu rodziny, pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym (14.10.2022 r.) potwierdziły się nasze najgorsze obawy i powzięliśmy wiedzę o śmierci Kuby. Chcemy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w ostatnim czasie w jego poszukiwania, co stanowiło dla nas nieocenione wsparcie. Jednocześnie zwracamy się do was wszystkich o uszanowanie tej wyjątkowej sytuacji i zapewnienie rodzinie możliwości przeżywania żałoby".

Zaginiony polityk Lewicy Jakub Bocheński nie żyje. Rodzina rozpoznała ciało

Zaginięcie polityka Lewicy Jakuba Bocheńskiego

Przypomnijmy, Jakub Bocheński zaginął 22 września. Tego dnia brał udział w szkoleniu w jednym z hoteli przy ulicy Dąbskiej w Krakowie. Mężczyzna w pewnym momencie opuścił budynek, wsiadł w samochód i udał się w nieznanym kierunku. Pod koniec września małopolska policja poinformowała o odnalezieniu samochodu należącego do Jakuba Bocheńskiego. Od tamtego czasu były w tamtym rejonie prowadzone poszukiwania.

13 października policja odkryła zwłoki mężczyzny w jednym z pustostanów w Płaszowie.

