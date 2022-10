Zaginięcie Iwony Wieczorek. Matka o słowach znajomego córki: To jest trochę dla mnie śmieszne

W weekend portal Onet.pl podał informację o przeszukaniu, do którego doszło we wrześniu u znajomego Iwony Wieczorek. Mężczyzna o imieniu Paweł tuż przed zaginięciem 19-latki w lipcu 2010 r. był z nią w klubie.

Jak wskazuje Onet.pl, znajomy Iwony Wieczorek na przestrzeni lat współpracował z policją, jego auto, domy rodziców i dziadków były przeszukiwane. Wielokrotnie składał też zeznania. Mimo to śledczy po 12 latach postanowili zabrać m.in. należący do Pawła i jego partnerki sprzęt elektroniczny, dokumenty, zdjęcia. W trakcie przeszukania policjanci mieli użyć psa tropiącego, a także sugerować, że Iwona Wieczorek nie żyje.

"Jak opowiada para, sprzątanie po śledczych zajęło trzy dni. Oboje musieli uporządkować m.in. obszukiwaną jedną po drugiej skarpetki dziecka, które wylądowały na środku pokoju, a także zamrażalnik, który również został przeszukany" - podaje Onet.pl.

- Teraz jestem przez nich bezrobotny, nie mogę prowadzić firmy, nawet wejść na skrzynkę mailową, bo hasła miałem na zabranym sprzęcie. Nie mam swoich wzorów umów, które wypracowywałem latami. Wszystko dlatego, że poszedłem na imprezę 12 lat temu. Nie wiem, czy niedługo po mnie nie przyjadą i mnie nie aresztują. Mogą szukać kozła ofiarnego. Niewinni też siedzą. A przecież jestem jedną z osób, którym najbardziej zależy na tym, żeby to się wyjaśniło - mówił mężczyzna w rozmowie z portalem.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. "Ktoś tu nie mówi prawdy"

- Każdy musi się liczyć z tym, że policja będzie drążyć, będzie szukała i że sprawa kiedyś się rozwiąże - komentuje w rozmowie z Fakt.pl Iwona Kinda-Wieczorek, matka zaginionej Iwony Wieczorek.

- To jest sprawa medialna i jeszcze bardziej podgrzewać tę całą atmosferę, która i tak jest podgrzana i lecieć ze swoimi opowieściami do mediów, co się przeżyło, bo raptem kilka godzin ktoś miał zakłócony mir domowy? To jest trochę dla mnie śmieszne. Jak tak można się zachowywać?! Policja szuka zwłok dziewczyny, o którą się walczy i ja walczę w dalszym ciągu, a tutaj oburzenie, bo ktoś mu tam skarpetki poprzerzucał, czy komputer zabrał? - dodała Iwona Kinda-Wieczorek.

Nowy trop ws. Iwony Wieczorek? Jej kolega zabrał glos. "Naruszono moje prawa"

Jak zaznaczyła matka zaginionej, z jej informacji wynika, że "działania policji były zasadne" i "nie wyglądało to tak, jak to opisuje Paweł".

Według Iwony Kindy-Wieczorek wiedzę o zaginięciu mogą mieć znajomi córki. - Ja nie obwiniam ich, ja nie mówię, że to oni zrobili, wręcz przeciwnie, nie sądzę, ale muszą coś wiedzieć, co się wydarzyło tamtej nocy. [...] Ktoś tu prawdy nie mówi, ale czy to jest on [Paweł - red.], tego nie jestem w stanie powiedzieć - stwierdziła.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Co stało się z 19-latką?

O zaginięciu Iwony Wieczorek w lipcu 2010 r. usłyszała cała Polska. 19-latka bawiła się w jednym z klubów w Sopocie wraz ze znajomymi. W pewnym momencie pokłóciła się z koleżanką i postanowiła sama wrócić do domu. Sygnał telefonu Iwony Wieczorek urwał się przed godz. 4 rano na granicy Sopotu i Gdyni. Kamery monitoringu zarejestrowały dziewczynę, gdy szła deptakiem w okolicy Jelitkowa, w odległości ok. 20 minut od domu.

12 lat czekania. Co stało się z Iwoną? "Nie wierzę, że to był przypadek, że ktoś obcy się na nią czaił"

Przesłuchano kilkaset osób, policja prowadziła poszukiwania m.in. na terenie ogrodów działkowych w Sopocie. Po 12 latach wciąż jednak nie wiadomo, co stało się z zaginioną. W 2019 r. śledztwo w tej sprawie przejęło tzw. Archiwum X, które jest częścią Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

W poniedziałek zwróciliśmy się do biura prasowego Prokuratury Krajowej o komentarz do weekendowych doniesień o przeszukaniu u znajomego Iwony Wieczorek. Czekamy na odpowiedź.

We wrześniu PK w odpowiedzi na nasze pytania dotyczące śledztwa przekazała jedynie, że "z uwagi na dobro postępowania na obecnym etapie nie udziela bliższych informacji co do przedmiotu i zakresu prowadzonych i planowanych czynności".

