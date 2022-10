"Bomba ciepła"? Powiew lata - to na pewno. 25 st. C w połowie października [NAJNOWSZA PROGNOZA]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie prognozuje w najbliższych dniach opadów deszczu. W krótkim komunikacie na Twitterze synoptycy napisali, że "przez najbliższe 4 dni możemy jeszcze korzystać z pogody i cieszyć się w pełni Polską Złotą Jesienią".

Najnowsza prognoza pogody IMGW. Temperatura osiągnie 25 st. C

W poniedziałek 17 października zachmurzenie w Polsce będzie małe i umiarkowane. Niewielkie opady deszczu mogą pojawić się miejscami nad morzem i na Warmii. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla centralnej Polski, które są związane z gęstą mgłą. Lokalnie widoczność może być ograniczona do 100 metrów.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia to od 16°C na północnym wschodzie do 21°C w centrum i 25°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni

- podaje IMGW.

We wtorek meteorolodzy nie prognozują deszczu. Nadal w niektórych miejscach Polski temperatura może sięgnąć 20°C - na południowym wschodzie. W przeważającej części kraju będzie to ok. 13-14 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, zachodni.

Ochłodzenie przyjdzie w czwartek, wtedy też miejscami z nocy mogą pojawić się przymrozki. Według IMGW temperatura powietrza nocą od wyniesie od -1°C do 11°C, a w dzień od 8°C do 13°C. W nocy ze środy na czwartek lokalnie na wschodzie przygruntowe przymrozki do -3°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

