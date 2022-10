Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę 16 października ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mgłą dla północnej Polski. Ostrzeżenia będą obowiązywać do poniedziałkowego ranka.

IMGW ostrzega przed mgłą. Alerty meteorologiczne dla dużej części kraju

Alert dotyczy województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, południowych części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz północnych wielkopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać od późnych godzin wieczornych w niedzielę do 10:00 rano w poniedziałek. Według prognoz gęste mgły będą ograniczać widzialność miejscami od 100 do 200 metrów.



Prognoza pogody na następne dni. Tydzień zapowiada się słonecznie

Niedziela dla wielu mieszkańców Polski była dość pogodna, a przede wszystkim ciepła. Na termometrach można było zobaczyć nawet 21 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przepowiada, że kolejne dni także będą raczej słoneczne. W poniedziałek więcej chmur ma być tylko na północy kraju, a temperatura maksymalna osiągnie w dzień nawet 23 stopnie. We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie natomiast od 14 do 20 stopni. "W środę zachmurzenie umiarkowane i duże oraz na północy kraju przelotny deszcz; w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów" - czytamy. Te dni będą już jednak chłodniejsze - w czwartek w ciągu dnia prognozowane jest nie więcej niż 13 stopni. Do tego w nocy pojawią się minusowe wartości.

