W piątek doszło do wypadku w rejonie Orlej Perci. Turysta spadł z tzw. Pościeli Jasińskiego do Doliny Pańszczycy. Młody mężczyzna doznał śmiertelnych urazów. To już czwarty śmiertelny wypadek w Tatrach w ciągu tygodnia.

