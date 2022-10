Podkarpacie. Wypadek autokaru wycieczkowego. Siedmioro poszkodowanych trafiło do szpitali

Do wypadku doszło w piątek około godz. 16.30 w Grabownicy Starzyńskiej w powiecie brzozowskim na drodze wojewódzkiej nr 835 w kierunku Dynowa. Jak informuje nas Joanna Baranowska z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, autokarem wycieczkowym podróżowało 47 osób. Podróżowali oni z Gostynina w rejon Bieszczad.

REKLAMA

- Autokar najprawdopodobniej uległ awarii. Wjechał do przydrożnego rowu i uderzył w słup - przekazała policjantka. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

W tym zdarzeniu nie brały udziału inne pojazdy.

Wypadek na Podkarpaciu. Siedem osób trafiło do szpitala

Poszkodowanych zostało siedem osób, trafili oni do szpitali w Brzozowie, Sanoku i Krośnie. - Poszkodowani, którzy nie trafili do szpitala, są opatrywani na miejscu zdarzenia. Niektórzy trafili do domu strażaka w Grabownicy Starzeńskiej - poinformował nam mł. bryg. Bogdan Biedka z Komendy Powiatowej Państwowej w Brzozowie.

Obecnie na miejscu pracuje 14 zastępów straży pożarnej, siedem karetek pogotowia i jeden śmigłowiec LPR.

Droga wojewódzka nr 835 jest zablokowana.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl