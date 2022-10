Na trasie przejazdu kolumny Andrzeja Dudy doszło do wypadku. Rannym pomógł nowy szef BBN

Jak opisuje Onet, do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem. Prezydent Andrzej Duda z płk. Jackiem Siewierą, powołanym niedawno szefem BBN, jechał do Torunia, by wziąć udział w prezentacji systemu antyrakietowego w ramach programu "Wisła".

Wypadek na trasie przejazdu Dudy. Szef BBN udzielił pomocy

O 13.45 kolumna jadąca drogą krajową nr 10 z lotniska w Bydgoszczy do Torunia zatrzymała się. Powodem był wypadek samochodu osobowego i ciężarówki. - W aucie osobowym jechały dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, osoby te były poza pojazdami. U mężczyzny stwierdzono zatrzymanie krążenia i podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. Po kilkunastu minutach udało się przywrócić czynności życiowe i został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Kobieta była przytomna, choć również wymagała hospitalizacji. Kierowca ciężarówki nie uskarżał się na żadne dolegliwości - przekazał portalowi st. kpt. Karol Smarz, rzecznik prasowy bydgoskiej straży pożarnej.

Portal podaje, że przed przyjazdem ratowników do udzielenia pierwszej pomocy przystąpił płk Jacek Siewiera. Szef BBN reanimował jedną z osób do chwili, gdy na miejscu pojawiły się służby medyczne. - Natomiast prezydent Duda nie chciał jechać dalej, by nie dezorganizować akcji ratowniczej. Kolumna ruszyła, dopiero gdy wszyscy ranni zostali zabrani do szpitala - mówi informator portalu.

Kim jest nowy szef BBN płk Jacek Siewiera?

Jacek Siewiera na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego został powołany 10 października. Zastąpił Pawła Solocha. Siewiera od czerwca tego roku pełnił funkcję ministra w Kancelarii Prezydenta.

Nowy szef BBN jest z wykształcenia lekarzem. W czasie pandemii dał się poznać szerszej publiczności wypowiadając się na temat szpitali covidowych, oraz pełniąc funkcję szefa wojskowej misji medycznej najpierw we Włoszech, a potem w USA. W trakcie obu misji zespół wojskowych lekarzy zbierał doświadczenia w leczeniu COVID i organizowaniu dla zakażonych opieki medycznej.

W 2019 roku Jacek Siewiera został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Zasługi za Dzielność za uratowanie ludzkiego życia w przeprowadzonej w komorze hiperbarycznej wielogodzinnej operacji, podczas której zaryzykował własnym życiem. Prezydent, wręczając mu wtedy odznaczenie, mówił, że lekarz dokonał czynu wyjątkowego, którego prawdopodobnie nikt wcześniej w medycynie nie zrobił. Jacek Siewiera spędził z pacjentem prawie pięć godzin. Po czterech godzinach u chorego wystąpiła niewydolność oddechowa, a Jacek Siewiera zdjął własny aparat tlenowy i uratował życie pacjentowi.

