Orlenowska Polska Press ma nowego szefa. Została nim "prawa ręka prezesa Kurskiego"

Jak podkreśla "Press", Stanisław Bortkiewicz związany był z Telewizją Polską przez prawie siedem ostatnich lat. Tam, jako dyrektor biura spraw korporacyjnych, nadzorował przeprowadzenie reformy organizacyjnej. Był jednym z bliższych współpracowników Jacka Kurskiego, do niedawna jeszcze szefa TVP. Mówiono na niego "szara eminencja", choć on wolał miano "prawej ręki prezesa Kurskiego" - zaznacza "Press", dodając, że "według niektórych to Bortkiewicz tak naprawdę zarządzał Telewizją Polską".

"Zapewnienie stabilnej pozycji wśród dużych grup mediowych polskiego internetu wymaga wdrożenia kolejnych projektów strategicznych umożliwiających optymalizację procesów i kosztów. Ważne jest również sprawne zarządzanie marką i realizowanie skutecznych strategii marketingowych" - stwierdził nowy prezes Polska Press w komunikacie prasowym.

Przypomnijmy, na początku marca 2021 roku Orlen podpisał finalną umowę kupna grupy Polska Press. W ten sposób formalnie doszło do przejęcia wydawnictwa mającego obecnie 54 tytuły prasowe [dane ze strony Polska Press] oraz portale, z których korzysta łącznie ponad 17 mln użytkowników. Transakcja kosztowała Orlen 210 mln zł.

Na początku września Rada Mediów Narodowych niespodziewanie zdecydowała o odwołaniu Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel przekazał wówczas, że "już niedługo przed Jackiem Kurskim nowe zadania".

W wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być prezesem TVP. Wiem, że przede mną kolejne wyzwania" - napisał sam Kurski.

Nowym szefem Telewizji Polskie został Mateusz Matyszkowicz.

