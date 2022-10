Już sprzedają świerki na święta? Wyjaśniamy krakusom i Make Life Harder, o co chodzi z tymi choinkami

W sieci pojawiły się zdjęcia "pierwszych choinek bożonarodzeniowych", sprzedawanych w sklepach ogrodniczych. Choć sami już mamy na końcu języka "Last Christmas", to wyjaśniamy: sprzedaż świerka w donicach jesienią to normalna sprawa. To właśnie teraz mogą trafić do ogrodów.

