Poligon Drawski: dwie żubrzyce padły od kul. Myśliwy myślał, że strzela do dzików

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze - Dzika Zagroda przekazało w środę, że podczas polowania na terenie Poligonu Drawskiego (na terenie gmin Drawsko Pomorskie i Kalisz Pomorski) myśliwy zastrzelił żubra.

"Myśliwy celował do całego stada żubrów, twierdząc, że jest to wataha dzików. Sprawca od razu zgłosił się na policję. Strzały zostały oddane z odległości ok. 100 m na otwartej przestrzeni w uprawie topinamburu sięgającej do kolan. Dzik, do którego strzelał myśliwy, okazał się być dorosłą samicą żubra z obrożą telemetryczną" - czytamy w komunikacie towarzystwa. Jak przekazano, ze zwierzęcia wyciągnięto trzy pociski.

Wieczorem poinformowano natomiast o drugiej zastrzelonej żubrzycy.

"Tym razem nie znaleźliśmy kul, a jedynie rany postrzałowe. Kula przeszła na wylot. Mocno krwawiąca krowa zdołała przejść 400 metrów, po czym padła. Najpewniej została zastrzelona na tym samym polowaniu" - napisano.

Dwie martwe żubrzyce. Myśliwemu grożą zarzuty

Jak przekazał w czwartek portalowi Gazeta.pl kpt. Tomasz Zygmunt z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, "z dużym prawdopodobieństwem" za śmiercią obu żubrzyc stoi ten sam myśliwy. Może na to wskazywać, chociażby fakt, że zwierzęta zginęły w niedużej odległości od siebie, a mężczyzna był w tym czasie jedyną zgłoszoną osobą w tym rejonie.

Myśliwy może ponieść konsekwencje na podstawie art. 181 kodeksu karnego, który przewiduje odpowiedzialność za "zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach". Jeśli wina jest nieumyślna, to maksymalna kara wynosi dwa lata więzienia.

Kpt. Zygmunt podkreśla, że myśliwy współpracuje ze służbami i jest gotów ponieść konsekwencje.

