Policjanci z Krakowa poszukują sprawcy wypadku drogowego, do którego doszło 26 września kilka minut przed północą na autostradzie A4 w miejscowości Morawica (woj. świętokrzyskie). Osoba kierująca samochodem marki Iveco Daily potrąciła trzech pracujących tam strażaków z OSP Balice. Jeden z nich stracił życie.

Małopolska. Krakowska policja poszukuje świadków wypadku w Morawicy

"W wyniku tego zdarzenia jeden z druhów poniósł śmierć na miejscu, a pozostali doznali obrażeń ciała, z których jeden został ciężko ranny" - poinformowali policjanci. Strażak, który zginął w wypadku, był ojcem czwórki dzieci. Trwają poszukiwania sprawcy. Policjanci proszą o pomoc, apelując o zgłaszanie się do nich świadków wypadku.

"Policja poszukuje osób, które bezpośrednio przed wypadkiem przejeżdżały przez wskazane miejsce i widziały czynności ratunkowe prowadzone na drodze przez strażaków OSP Balice. W szczególności apelujemy do kierowców posiadających zamontowane kamery w pojazdach, które zarejestrowały prace strażaków, o dostarczenie nagrań" - czytamy w komunikacie.

Osoby, posiadające wiedzę na temat wypadku, mogą zgłaszać się do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie pod nr tel. 47 83 57 640.

Statystyki wypadków na polskich drogach

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to spadek o 7486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosły 2233 osoby. Jest to także niższy wynik (o 258 osób mniej), niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2491 ofiar; z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676. W 2020 roku w wypadkach ranne zostało 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9064 mniej niż w 2019.

