Konfederacja to już establishment, radykałów przyciągają "kamraci". "Niespełniony aktor jest na rękę PiS"

Antysemicki i prorosyjski patostreamer Wojciech Olszański pozostaje bezkarny. Po podpaleniu Statutu Kaliskiego 11 listopada ubiegłego roku postawiono mu zarzuty, ale wciąż nie ma aktu oskarżenia. Kilkukrotnie był zatrzymywany przez policję, ale po krótkim czasie go wypuszczano.

O radykalizującym się Olszańskim mówił niedawno Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. - Takie osoby, takie środowiska, które są radykalne, szerzą prorosyjską propagandę [...] są niebezpieczne i na tym gruncie analizy przekazu informacyjnego tego środowiska uważam, że to środowisko staje się coraz większym problemem - mówił.

Olszański (nazywany czasem "Jaszczurem") dalej uczestniczy w pikietach i tworzy vlogi. W jednym z nagrań zapowiedział już kolejną manifestację "kamratów" na 11 listopada - tym razem w Krakowie. Wcześniej guru "ruchu kamrackiego" zarejestrował partię.

O Olszańskim i innych prokremlowskich ekstremistach, którzy bez większych problemów działają w Polsce, rozmawiamy z Przemysławem Witkowskim, który od lat obserwuje radykalne środowiska.

Daniel Drob, Gazeta.pl: Kim jest Olszański?

Przemysław Witkowski*: W pierwszej kolejności niespecjalnie rozrywany aktor i reżyser, który teraz odgrywa rolę życia - wciela się w nią od wielu lat, nawiązując strojem do żołnierzy wyklętych z jednej strony i do przedwojennej skrajnej prawicy z drugiej. Przede wszystkim to zanurzony w resentymencie człowiek o chorobliwej, niezrealizowanej ambicji.

Rosyjski agent?

Oczywiście nie jestem w stanie stwierdzić, czy opłacają go Rosjanie, niemniej jednak to osoba, która w moim przekonaniu nadaje się idealnie do sterowania z zewnątrz. Nie musi istnieć przy tym żaden bezpośredni związek między Olszańskim a rosyjskim służbami. Wątpię, by odbierał reklamówki z pieniędzmi z ambasady Federacji Rosyjskiej.

Może nie z ambasady i nie reklamówki, ale to, komu sprzyja, jest ewidentne.

W Polsce trudno jest zbudować jawnie prorosyjskie ugrupowanie w głównym nurcie. Ze względu na historię znaczna większość społeczeństwa nie miałaby zaufania do takiej partii, co innego we Francji, Włoszech, na Węgrzech czy Bułgarii. Zakładam, że Rosja o tym wie i stawia głównie na podsycanie konfliktów, budowanie jak największej polaryzacji, ale też wspieranie grup o radykalnych poglądach. W różnych kierunkach, liczy się cel - sianie zamętu, a przy okazji podtrzymywanie stereotypu, że Polacy to banda awanturników, która nie jest w stanie dogadać się w podstawowych sprawach.

I taką rolę spełnia Olszański?

Świetnie się nadaje, by go na tym polu animować. Niekoniecznie przy użyciu funduszy przekazywanych bezpośrednio. Żyje ze zrzutek swoich zwolenników, więc nie ma najmniejszego problemu, żeby taka czy inna służba finansowała go przez sieć słupów i umożliwiała dalsze prowadzenie kanałów w mediach społecznościowych lub organizowanie demonstracji. On nawet może nie mieć świadomości, że jest wykorzystywany przez wrogą nam siłę polityczną.

Do momentu, gdy podpalił Statut Kaliski w listopadzie ubiegłego roku, nikt na poważnie nim się nie zajmował - ot, można było się pośmiać z klauna w furażerce. Pan obserwuje jego działalność dłużej.

Pierwszy raz Olszańskiego widziałem na żywo w 2016 lub 2017 roku na demonstracji organizowanej przez pana Bąkiewicza, który wtedy jeszcze był w zarządzie ONR. To była agresywnie antyuchodźcza manifestacja, na której Bąkiewicz z kolegami spalił flagę wzorowaną na fladze ISIS przedstawiającą kozę. Olszański przyjechał na jakimś składaku - wigry 2 albo wigry 3. Tradycyjnie w furażerce i z naszywką "śmierć wrogom ojczyzny". Zwracał uwagę tym kuriozalnym strojem. Pamiętam, że w owym czasie udzielał się online w Telewizji Narodowej Eugeniusza Sendeckiego, innego antysemity i prorosyjskiego propagandysty. On, Olszański i Maciej Poręba to jedno środowisko przebierańców. Przez całe lat funkcjonowali w niszy, właśnie jako coś w rodzaju politycznego kabaretu.

Skąd oni w ogóle się wzięli?

Sendecki i Poręba pojawiali się na Krakowskim Przedmieściu niedługo po katastrofie smoleńskiej, a więc wichrzą od lat. O ich wpływie na dzielenie społeczeństwa po Smoleńsku pisał w swojej książce Grzegorz Rzeczkowski z "Newsweeka". Poręba to bardzo ciekawa postać - syn nieżyjącego już reżysera Bohdana Poręby, autora słynnego "Hubala", niegdyś członka Samoobrony. Poręba senior też miał prorosyjskie, a wcześniej proradzieckie poglądy. W PRL należał do Zjednoczenia Patriotycznego "Grunwald", która zrzeszała narodowych komunistów. To jest zresztą drugie po Samoobronie ideologiczne źródło dla środowiska dzisiejszych "kamratów".

Co w tym teatrze robi Samoobrona?

Co prawda Samoobrona początkowo była partią głównie drobnych przedsiębiorców i rolników, którzy mieli problemy ze spłatami kredytów i bankrutowali, ale jednocześnie pod skrzydłami ugrupowania odnajdywały się bardzo różne grupy społeczne. Spójrzmy na kierownictwo partii. Na samym początku oprócz Andrzeja Leppera znalazł się tam na przykład Janusz Bryczkowski, jeden z liderów skinheadów w tamtym czasie, przewodniczący Polskiego Frontu Narodowego, a wcześniej także członek Zjednoczenia Patriotycznego "Grunwald". Przez Samoobronę przewinął się też Edward Kowalczyk, były szef Stronnictwa Demokratycznego, na marginesie - tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Podobnie zresztą jak Józef Kossecki, jeden z głównych ideologów "Grunwaldu", przewodniczący Partii X Stana Tymińskiego. No i w końcu Bohdan Poręba, ojciec tego Poręby, który dziś trzyma się blisko Olszańskiego. Po próbie zamachu stanu w Samoobronie panowie Kossecki, Poręba i Bryczkowski zostali usunięci z partii, ale to nie był koniec prorosyjskich radykałów w tej partii, czego najlepszym przykładem jest Mateusz Piskorski.

Piskorski z partii Zmiana?

Tak, zanim został szefem jawnie prorosyjskiej Zmiany, był posłem Samoobrony. Cały czas toczy się proces, w którym jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Do Samoobrony należał też Wojciech Wojtulewicz, były oficer SB i członek nacjonalistycznego i prorosyjskiego Obozu Wielkiej Polskiej. Ze wspomnianą Telewizją Narodową Sendeckiego współpracuje także Zbigniew Witaszek, restaurator z Czosnowa pod Warszawą i były poseł Samoobrony. Regularnie przychodzi na dziwne imprezy Sendeckiego, przynosi pieczonego świniaka pod pomnik Dmowskiego i tam go dzieli i rozdaje demonstrantom, co wygląda dość komicznie na zamieszczanych przez Sendeckiego filmach. Blisko środowiska Samoobrony był też Piotr Rybak, który spalił we Wrocławiu na rynku kukłę Żyda, a później z Olszańskim brał udział w paleniu Statutu Kaliskiego. Swoją drogą, w 2018 roku, po tym, jak napisałem dla "Krytyki Politycznej" tekst o Telewizji Narodowej, Olszański wysłał mi kilka maili.

Co napisał?

Że nie jest aktorem i jego "zaistnienie" w sieci jest przypadkowe. Chodziło o wywiad, którego udzielił podczas pikiety narodowców Piotrowi Korczarowskiemu z eMisja.TV. Olszański chwalił się, że wywiad "po 22 godzinach zrobił 200 tys. wyświetleń". Korczarowski, nawiasem mówiąc, to kolejny twórca bardzo prorosyjskiego kanału, który i dziś podaje mnóstwo przekazów zbieżnych z tymi z Kremla.

Olszański nie bluzgał w tym mailu?

Wtedy nie, ale potem już mnie wyzywał. Po ostatnim wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" nazwał mnie "piz*ą, którą rozerwie jak stare gacie", więc stosunek do mnie mu się zmienił. Myślę, że wtedy, w 2018 roku, zależało mu, żeby ktoś o nim pisał. Był pewnie szczęśliwy, że wspomniano o nim w poważnych mediach.

Zastanawiał się pan, ilu sympatyków może mieć Olszański?

Oceniać to możemy po demonstracjach. To jest czasami kilka tysięcy osób, w wakacje w Warszawie pojawiło się nawet osiem tysięcy, czyli sporo. Oddziały kamratów tworzą się w wielu miastach i ta grupa ciągle rośnie.

Co ci ludzie w nim widzą?

"Jaszczur" świetnie wykorzystuje kolejne problemy, które się pojawiają na świecie. Walczył z obowiązkiem szczepień, podchwytywał te wszystkie teorie spiskowe - że pandemii nie ma, że to wymysł zachodnich albo wręcz żydowskich elit, chcących nas zniewolić. Potrafi wykorzystywać zagubienie ludzi związane z aktualną sytuacją społeczno-polityczną. Szacuję, że może go popierać kilkadziesiąt tysięcy osób. To ludzie zazwyczaj aktywni, którzy chętnie wpłacają mu jakieś pieniądze, z niskim zaufaniem do elit politycznych. Widzów ma więcej, pewnie jakieś 200, 250 tysięcy, założę się, że więcej niż połowa z nich ogląda go dla hucpy, jak Fame MMA albo patostreamy. To nie są jego realni zwolennicy. Ale te kilkadziesiąt tysięcy widzi Olszańskiego i sobie myśli: "O, ten człowiek jest naprawdę w kontrze do systemu". "Jaszczur" jawi się jako ostatni sprawiedliwy, który nie jest w żadnych układach. Nie wiemy, kto zasila go finansowo, ale gdybym zarządzał takimi rozbudowanymi służbami, jakie ma Rosja, to wspierałbym Olszańskiego, jak tylko się da. Żeby nadal był aktywny, agresywny, żeby robił szum i skłócał społeczeństwo.

Może podobać się bardziej niż Konfederacja?

Bardziej, bo środowiska, o których wspomniałem, coraz bardziej postrzegają ją jako część establishmentu. Olszańskiego uwiarygadnia jeszcze to, że regularnie jest aresztowany lub zatrzymywany przez policję. Jeśli tak się dzieje, to znaczy, że można mu ufać, bo on nie idzie na żadną ugodę, kompromisy.

Jest bezkarny. Policja zatrzymywała go kilka razy, za podpalenie Statutu Kaliskiego postawiono mu zarzuty, ale po roku nadal nie ma aktu oskarżenia.

Nie jestem zwolennikiem tych wizji, które często pojawiają się po stronie opozycyjnej, że PiS-owska władza to jakiś monolit, sprawnie działająca machina, zarządzana demoniczną inteligencją Jarosława Kaczyńskiego czy Zbigniewa Ziobry. Obóz Zjednoczonej Prawicy jest podzielony na wiele grup, między którymi obecnie toczy się wojna o schedę po Kaczyńskim. Mamy ministra-koordynatora służb, czyli Mariusza Kamińskiego, razem ze swoim współpracownikiem Maciejem Wąsikiem, z drugiej strony jest prokuratura, którą niepodzielnie rządzi Zbigniew Ziobro, którego obóz jest skonfliktowany z wymienionymi wcześniej. Nie można mówić o skoordynowanej akcji tych dwóch ośrodków, bo z racji walki o władzę one nie współpracują. Choć uważam, że sam Olszański jest Prawu i Sprawiedliwości na rękę. Nie wiem tylko, czy w samym PiS jest tego świadomość i w jakim stopniu działania państwa wobec niego są celowe.

Politycznie to żadna siła.

Ale PiS w sondażach jest coraz słabszy, a za rok wybory. Im więcej do Sejmu wejdzie małych partii, tym gorszy będzie przelicznik na mandaty dla dużych ugrupowań. W takiej sytuacji dla PiS najlepszy scenariusz to ten, w którym opozycja jest jak najbardziej rozbita - do poziomu, który nie pozwala niektórym partiom wejść do parlamentu. Z jednej strony PiS może więc grać na osłabienie Lewicy, np. poprzez wspieranie konfliktu wewnątrz ugrupowania czy nawet wytwarzanie sztucznie jakiejś propisowskiej "lewicowej" listy takimi ludźmi jak Rafał Woś czy Remigiusz Okraska. Z drugiej strony PiS ma Konfederację, która ma teraz problem przez prorosyjskie wypowiedzi Korwina-Mikke i Brauna, ale wciąż cieszy się tymi 6-10 proc. poparcia. Jednocześnie Konfederacja kreuje się na formację antypisowską, która uważa, że partia rządząca nie realizuje prawdziwie prawicowej polityki, krytykuje ją za proamerykańskość i zbyt socjalny rys. W takiej sytuacji w PiS może opłacać się ktoś jeszcze bardziej ekstremalny od Konfederacji.

Żeby podebrał jej wyborców?

Myślenie może być takie: napompujemy go aresztowaniami, ale tak, żeby nic poważnego mu się nie stało, a on będzie w międzyczasie urządzał te swoje dziwne imprezy - podpali Statut Kaliski, będzie nawoływał obicia czy rozstrzelania tego czy tamtego. Wtedy nawet taki radykał jak Braun go nie przebije. Poseł Konfederacji to facet w garniturze, który może mówić radykalne rzeczy, ale dla wielu osób jest postacią zupełnie obcą. To zresztą człowiek wywodzący się z elit, jego ojciec był znanym reżyserem teatralnym, w rodzinie miał znanych działaczy politycznych, matka wywodzi się z bogatej szlachty świętokrzyskiej. A Olszański mówi o sobie, że jest synem pastucha i dojarki. To nie jest prawda, bo jego matka pracowała w biurze w Jeleniej Górze, ale chodzi o image.

Poparcie kamratów da się jakkolwiek oszacować, uchwycić w liczbach?

Można śmiało kalkulować, że raczej nie stworzą organizacji, która osiągnie więcej niż 1 do 3 proc. głosów. W mojej ocenie w PiS-ie jest przekonanie, że Olszański jest nieakceptowalny dla głównego nurtu, że będą na niego głosować co najwyżej grupki jakichś absolutnych odklejeńców. Jednocześnie te 1-3 procent poparcia mogą okazać się kluczowe, jeśli dzięki nim Konfederacja otrzyma 4,9 proc. i nie wejdzie do parlamentu. Dzięki temu PiS w kolejnym Sejmie byłby z prawej strony jedyną opozycją, a w najlepszym scenariuszu, przy dobrym układzie gwiazd i pomyślnych wiatrach, udałoby się nawet tę władzę utrzymać.

Bezkarność Olszańskiego nie jest po prostu wynikiem słabości służb?

To inna kwestia. Uważam, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest w pewnym sensie ofiarą Polski ludowej. Po doświadczeniach z PRL i Służbą Bezpieczeństwa, która skutecznie, choć oczywiście niedemokratycznie, rozpracowywała opozycję, klasa polityczna jest niezwykle przeczulona, gdy chodzi o stałą obserwację jakichkolwiek środowisk politycznych. Zawsze, gdy takie sprawy wychodzą na jaw, słychać głosy, że wracamy do PRL, władza działa niedemokratycznie itd. W efekcie ABW działa od śledztwa do śledztwa i nie kumuluje wiedzy na temat środowisk, które są potencjalnie wywrotowe. Z jednej strony więc mamy skonfliktowane podmioty wewnątrz obozu rządzącego, z których każdy odpowiada za inny element, a z drugiej to dziedzictwo PRL i lęk przed stałą obserwacją środowisk, choćby były to grupy o charakterze antydemokratycznym, ekstremistycznym. Trzeci problem wynika z naszego prawodawstwa. W świetle Kodeksu karnego dozwolona jest pochwała np. idei faszyzmu.

Jak to?

W polskim prawodawstwie nie mamy nawet realnej definicji ekstremizmu. Współpracuję z zachodnimi ekspertami, razem piszemy raporty czy prace naukowe i oni bardzo łatwo mogą odwołać się w przypisach do definicji ekstremizmu czy skrajnej prawicy. W naszym prawie tego nie ma. Zgodnie z Kodeksem karnym zakazana jest pochwała ustroju faszystowskiego, ale nie idei - innymi słowy, stwierdzenie, że "w Polsce powinno być jak za Mussoliniego we Włoszech" jest karalne, natomiast mówienie, że ów czy Hitler byli geniuszami polityki i że się ich kocha, już nie. Przez taką konstrukcję przepisów bardzo trudno skazać kogoś za propagowanie nazizmu czy faszyzmu. Wiem, bo brałem udział w takich sprawach jako ekspert sądowy. Łatwiej jest udowodnić nawoływanie do nienawiści rasowej czy etnicznej bądź nawoływanie do przestępstwa i na tych paragrafach opierają się najczęściej akty oskarżenia. Prokuratorzy podejmują czasem desperackie próby udowodnienia komuś, że popiera ustrój faszystowski, ale wyroków skazujących z tego paragrafu w ostatnich 10-15 latach mamy niewiele. W orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego mamy powiedziane wprost, że musi wystąpić element jednoznacznie powiązany z ideologią, np. faszystowską.

Co to w praktyce oznacza?

Że runy, często używane przez nazistów lub faszystów, nie są jednoznacznym symbolem tych ideologii. Zawsze można powiedzieć, że jest się neopoganinem, że chodziło o odwołania do rodzimowierstwa. Dochodzimy do takich absurdów, jak swego czasu w Białymstoku, gdzie prokuratura zgodziła się, że swastyka używana przez tamtejszych neonazistowskich skinheadów nie była symbolem hitlerowskim, tylko hinduskim symbolem szczęścia. Trzeba po prostu te przepisy dookreślić, by sprawcy przestępstw nie unikali kar.

Zagląda pan na portal "Myśli Polskiej"?

Zaglądam, ale przez VPN, bo strona jest dla polskich nr IP zablokowana. Ale zaglądam, bo to jedna z ważniejszych prorosyjkich tub w polskim internecie. Tej jesieni zresztą wydali książkę o „specoperacji" autorstwa kremlowskiego ideologa wojny, Aleksandra Dugina w tłumaczeniu wspomnianego już Piskorskiego. Z "Myślą Polską" wiąże się zresztą bardzo ciekawa historia. W latach 90. powstało w kraju jako rekonstrukcja przedwojennej endecji, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Dość specyficzna partia, której prezesem był Jan Tomasz Zamoyski, ostatni ordynat Ordynacji Zamojskiej, syn przedwojennego kandydata na prezydenta nacjonalistów, Maurycego Zamoyskiego. W radzie politycznej nowego wówczas ugrupowania zasiadało aż sześciu byłych współpracowników SB. Grupa w ciekawych okolicznościach weszła w posiadanie "Myśli Polskiej". To narodowe pismo zaczęło być wydawane w 1941 roku w Londynie przez emigracyjną endecję. Po upadku PRL, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne dogadało się z endekami w Londynie, że przejmie ich majątek. W pakiecie z kilkoma nieruchomościami dostali też "Myśl Polską", która z antyradzieckiego tytułu emigracyjnej endecji nagle stała się najbardziej prorosyjskim pismem, jakie istnieje w Polsce.

Screen z portalu myslpolska.info Myslpolska.info

Po śmierci Darii Duginy na stronie "Myśli" pojawiło się ckliwe wspomnienie. Tekst kończy się wezwaniem do modlitwy za córkę rosyjskiego ideologa. "Dla Niej Carstwo Niebieskie" - czytamy. Niepojęte.

Każdy, kto w jakikolwiek sposób podziwia Rosję, prędzej czy później trafia na te łamy. Są tam wspomniany już Mateusz Piskorski ze Zmiany, Konrad Rękas, z tej samej partii, wcześniej należący do Samoobrony, Adam Wielomski z Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, Ronald Lasecki z Falangi. Na łamach znajdziemy głównych ideologów sojuszu z Rosją i wrogów USA, zachodniego liberalizmu, praw mniejszości i wszystkiego tego, co my uznajemy za standardy demokracji liberalnej. Nawiasem mówiąc, naczelnym "Myśli Polskiej" jest Jan Engelgard, pracownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. W oddziale Muzeum Wojska Polskiego pracuje z kolei Tomasz Szczepański, lider nacjonalistycznego, neopogańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Kultury "Niklot". A szefem placówki był do 2019 roku Adam Buława, radny PiS z Żoliborza. I to bym właśnie wskazał jako największy problem, jaki dostrzegam na polskiej scenie politycznej w kontekście ekstremizmu i radykalizacji - brak wyraźnego kordonu sanitarnego między ekstremistami, a głównym nurtem prawicy. Pracują razem, piszą do tych samych tygodników czy portali, chodzą na te same dyskusje, koncerty. Dopóki tak będzie, problem będzie narastał.

*Dr Przemysław Witkowski - dziennikarz, publicysta, doktor nauk politycznych, badacz ekstremizmów, adiunkt w Collegium Civitas, współpracownik amerykańskiego think tanku Counter Extremism Project, senior research director w Instytucie Bezpieczeństwa Społecznego, ekspert działającej przy Komisji Eurpejskiej sieci Radicalisation Awareness Network.