Pogoda. "W weekend wybuchnie nam prawdziwa bomba ciepła". Nawet 23 stopnie na termometrach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w czwartek Polska znajdzie się w zasięgu wyżu, którego centrum przemieszczać się będzie nad Białoruś. Wyż ten sprowadzi do nas pogodną aurę - będzie słonecznie i ciepło. W ciągu dnia temperatura wyniesie maksymalnie od 14 (Suwałki) do nawet 19 stopni Celsjusza (Dolny Śląsk).

Pogoda na weekend. W sobotę deszcz, ale później przyjdzie ciepłe powietrze

W rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski mówił, że "w weekend wybuchnie nam ciepło, prawdziwa bomba ciepła" - cytuje rmf24.pl. Tłumaczył, że w czwartek będzie 18-19 stopni Celsjusza, temperatura powinna utrzymać się też w piątek.

W sobotę z kolei już nieco mniej słońca. Na południowym wschodzie przewiduje się opady deszczu. Przelotnie popadać może też na południowym zachodzie i na południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 18 stopni Celsjusza. Powieje też okresami silny wiatr - dowiadujemy się ze strony internetowej IMGW. Po pochmurnej i deszczowej sobocie wróci jednak złota jesień w pełnej krasie.

Pogoda na weekend. W poniedziałek nawet 23 stopnie

W niedzielę do Polski znów napłyną ciepłe masy powietrza, co zaowocuje tym, że na termometrach zobaczymy nawet 21 stopni Celsjusza. Będzie słonecznie i pogodnie, nie przewiduje się opadów ani dużego zachmurzenia.

Jak podał Walijewski, w poniedziałek temperatura podskoczy do 23 stopni Celsjusza - takich wartości mogą spodziewać się mieszkańcy centralnych, południowych i zachodnich regionów Polski. We wtorek wciąż ciepło - do maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Od środy natomiast znów ochłodzenie - temperatura w Polsce wyniesie już maksymalnie od 12 do 16 stopni Celsjusza.