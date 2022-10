Śledztwo ws. koncertu Maty nad Wisłą. Najpierw umorzono, a potem podjęto na nowo. "Uzupełnianie materiału"

W sierpniu doszło do umorzenia śledztwa ws. majowego koncertu rapera Maty nad Wisłą w Warszawie - dowiedział się portal Gazeta.pl. Śledztwo dotyczyło zorganizowania imprezy masowej bez zezwolenia. To jednak nie koniec sprawy, bo we wrześniu śródmiejska prokuratura zdecydowała o podjęciu postępowania na nowo.

