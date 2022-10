Polanica-Zdrój. Ojciec latami gwałcił córkę. Został zatrzymany przez policję

Zobacz wideo PiS oskarżył KO o podporządkowywanie się władzy kościelnej, padły słowa o biskupie - mobberze i alkoholiku. Tak pozbawiono Głódzia honorowego obywatelstwa Warszawy

Jak informuje Joanna Pera-Lechocińska z Prokuratury Rejonowej w Kłodzku, o dramacie służby powiadomił zaniepokojony chłopak, który nie mógł się skontaktować ze swoją dziewczyną.

Policjanci pojechali na miejsce, gdzie mogła przebywać kobieta. Tam, jak donosi portal klodzko.naszemiasto.pl, zastali mężczyznę, który wykorzystywał seksualnie swoją córkę.

Polanica-Zdrój. Ojciec latami gwałcił swoją córkę

Poszkodowana jest obecnie osobą pełnoletnią. Jak poinformowała RMF FM prokuratura, mężczyzna miał wykorzystywać córkę w czasie kiedy miała poniżej 15 lat i po ich ukończeniu. Kobieta została już przesłuchana. Kluczowe przesłuchanie ma odbyć się jednak przed Sądem Okręgowym w Świdnicy.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty, do których częściowo się przyznał. Decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące. Podejrzany o gwałty był już karany za podobne przestępstwa. Grozi mu od trzech do 20 lat więzienia.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112.