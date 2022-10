Owsiak ogłosił cel 31. finału WOŚP. "Będziemy chcieli się z sepsą rozprawić". Zaapelował też do Kaczyńskiego

Zobacz wideo Owsiak do TVP: Możecie mówić o nas co chcecie. Nie jesteście moją telewizją

W styczniu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 31. Tym razem będzie zbierać pieniądze na zakup nowoczesnych urządzeń do leczenia sepsy. - Będąc solidarnymi możemy zrobić wspaniałe rzeczy - powiedział Jurek Owsiak podczas środowej konferencji. - Będziemy chcieli się z sepsą rozprawić. Już została przeprowadzona analiza, jakie urządzenia należy kupić i skąd - zaznaczył, podkreślając, że "to sprzęt drogi, ale doskonały".

- Sprzęt musi trafić do laboratoriów, na oddziały operacyjne. Wszędzie tam, gdzie pojawia się podejrzenie sepsy i szybka reakcja ratuje życie. Każda godzina (zwłoki - red.) to 8 procent szansy na uratowanie pacjenta tracimy - podkreślił, dodając, że WOŚP zagra dla wszystkich - dużych i małych.

Owsiak apeluje do Kaczyńskiego

Jurek Owsiak zapowiedział też, że wkrótce w Polsce pojawią się billboardy z hasłem: "Żyj zdrowo w zdrowym świecie". - Stworzyliśmy taki bajkowy świat. (...) Świat, który nam ucieka, który wymaga naszej opieki, staranności, musimy zadbać o planetę. Stracimy go, jeżeli będziemy palić byle czy. Ten, co pali byle czym sprawia, że to byle co wróci. Może nie do niego, tylko kilka kilometrów dalej, ale wróci - powiedział i odniósł się do słów prezesa PiS.

- Panie prezesie Kaczyński, proszę nie namawiać, żeby ludzie palili byle czym. Ja uprzejmie proszę, z całego serca - zaapelował. Jak podkreślił, "idą czasy trudne, jeżeli chodzi o ogrzewanie" i dodał, że "system zawiódł na całej linii". - Nie palcie byle czym! To ogromna trucizna, przed którą nie będziemy mogli się ustrzec - zaznaczył.

Owsiak dodał, że napisał dwa listy do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, w którym poinformował, że prezes partii rządzącej w Polsce doradza, żeby "palić byle czym".

- Żyjmy w zdrowym świecie. Jeśli nie, to, co kupujemy, może się okazać złudne - stwierdził.

