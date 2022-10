Dzień Nauczyciela przypada 14 października. W tym roku nauczyciele spędzą go pod kuratoriami oświaty w całym kraju, gdzie o godz. 9:00 rozpoczną się protesty. Pracownicy oświaty domagają się aktywnych działań ministra edukacji oraz rządu w sprawie edukacji w Polsce.



Dzień Nauczyciela 2022. Każdy może wysłać "Kartkę do Czarnka"

Organizacje Wolna Szkoła, Komitet Obrony Demokracji oraz Akcja Demokracja zachęcają do udziału w protestach, które odbędą się w najbliższy piątek. W trakcie wydarzeń każdy będzie mógł wysłać "Kartkę do Czarnka".

"Spotkajmy się pod kuratoriami oświaty w całej Polsce. Dość bezczynności ministra Czarnka! Czas się wziąć do roboty, Panie Ministrze! Obywatele i obywatelki protestują pod hasłem 'Kartka do Czarnka'" - czytamy.

Nauczyciele skierowali wiele pytań do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka:

"Panie Ministrze, dlaczego mówi Pan, że jest tak dobrze, skoro jest tak źle!?

Dlaczego w szkołach dzieci mają tak często zastępstwa lub są zwalniane z lekcji?

Dlaczego w wielu szkołach wciąż nie ma nauczycieli do niektórych przedmiotów, choć minął już ponad miesiąc nauki?

Dlaczego, gdy od dawna słyszy się o kryzysie kadrowym, a nauczyciele protestują, MEN lekceważy i nie podejmuje działań?

Dlaczego plany lekcji są zmianowe i nieprzyjazne dla dzieci?

Dlaczego rodzice są zmuszeni płacić za korepetycje i szukać pomocy psychologicznej poza szkołą?

Dlaczego dzieci mają tyle nauki, że nie mają czasu po południu na odpoczynek?"

- czytamy we wpisie organizacji Wolna Szkoła.

"Wobec widocznego kryzysu w edukacji, domagamy się pilnych działań rządu i ministra edukacji. Dość bezczynności ministra Czarnka!" - dodano.

Protesty odbędą się 14 października o godz. 9:00 przedd kuratoriami oświaty. "Podczas spotkania będziesz mógł/mogła napisać specjalną 'Kartkę Do Czarnka' i wrzucić ją do 'czarnej skrzynki'. Kartki wyślemy w kuratoriach do ministra Czarnka" - zapowiedzieli organizatorzy. Manifestacje nauczycieli odbędą się w poniższych miastach:

Białystok,

Bydgoszcz,

Gdańsk,

Gorzów Wielkopolski,

Katowice,

Kielce,

Kraków,

Lublin,

Łódź,

Opole,

Olsztyn,

Poznań,

Rzeszów,

Szczecin,

Warszawa,

Wrocław.

