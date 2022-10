"Program Wsparcia Edukacji" to autorski program Przemysława Czarnka w roku szkolnym 2022/2023. Minister edukacji i nauki przeznaczył na niego z kasy resortu edukacji aż 10 milionów złotych. Sprawę opisali dziennikarze TVN24.

Przemysław Czarnek rozdaje hojne dotacje. Na liście dużo członków i rodzin z PiS

Minister edukacji i nauki swoim programem wspiera głównie organizacje, które zajmują się "edukacją patriotyczną", edukacją poprzez sport i innowacyjną edukacją. Jak zauważa TVN24, jest to zmiana frontu u Przemysława Czarnka, który jeszcze niedawno nie chciał, by jakiekolwiek fundacje miały możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć w szkołach. Było to jedno z głównych założeń zawartych w tzw. Lex Czarnek, które zostało zawetowane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Niedawno, we wtorek 4 października, MEiN opublikowało wyniki naboru wniosków do programu "wsparcia edukacji". Dotacje przyznano 138 projektom. Resort odrzucił też aż 1142 wnioski. Z analizy dziennikarzy TVN24 wynika, że najwięcej nagrodzonych projektów, poza województwem mazowieckim (30), przypada na województwo lubelskie (24 granty, z czego 15 to projekty z Lublina) - region, którego Czarnek przez klika lat był wojewodą. Na trzecim miejscu znajduje się województwo dolnośląskie (17), z którego pochodzi wiceministerka MEiN Marzena Machałek.

Co ciekawe, wsparcie finansowe otrzymały głównie organizacje, które przedstawiają się jako jednostki o konserwatywnym profilu ideologicznym oraz podmioty związane z kościołem katolickim. Na liście organizacji objętych dotacjami znalazły się:

Archidiecezja Lubelska,

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

Rada Szkół Katolickich,

Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit,

Fundacja na rzecz Szkół Katolickich (trzy projekty),

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej,

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich (dwa projekty),

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek,

Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni),

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej,

Salezjańska Organizacji Sportowa RP,

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży,

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Przemiana Azalia",

Polska Prowincja Zakonu Pijarów (dwa projekty),

Centrum Oświatowo-Dydaktyczne Diecezji Ełckiej - otrzymała 100 tys. złotych na zajęcia z wirtualnej rzeczywistości, chociaż sama organizacja nie ma nawet prawidłowo działającej strony internetowej.

Nie tylko kościoły i patriotyzm. Na liście dotacji także byli i obecni członkowie PiS oraz ich rodziny

Poza tym dotacje otrzymały organizacje związane obecnie lub dawniej z Prawem i Sprawiedliwością:

Fundacja Wspierania Myśli Polskiej z Biłgoraju (dwa projekty wsparte dofinansowaniem po 100 tys. zł.) - wiceprezesem fundacji jest były poseł PiS Piotr O., skazany nieprawomocnie na karę roku i ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu na cztery lata za kupno prawa jazdy.

Piotr O., skazany nieprawomocnie na karę roku i ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu na cztery lata za kupno prawa jazdy. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" dostało trzy granty po 100 tys. zł. w każdej z możliwych kategorii. Do 4 października Przemysław Czarnek był w komisji rewizyjnej tego stowarzyszenia.

był w komisji rewizyjnej tego stowarzyszenia. Fundacja Narodowy Badminton, której prezesem jest Marek Krajewski - prezes Polskiego Związku Badmintona, gdzie jego zastępcą jest europoseł PiS Tomasz Poręba.

Tomasz Poręba. Fundacja Edukacji i Nauki "Pomerania" z Torunia (trzy projekty) - członkiniami rady są prawniczki i krewne Grzegorza Górskiego, który od 2007 roku jest członkiem PiS . Górski w 2018 roku zgłosił też swoją kandydaturę na stanowisko sędziego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego - ta jednak została odrzucona przez KRS. Joanna Górska-Szymczak z rady powierniczej "Pomeranii" jest też jego córką.

. Górski w 2018 roku zgłosił też swoją kandydaturę na stanowisko sędziego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego - ta jednak została odrzucona przez KRS. Joanna Górska-Szymczak z rady powierniczej "Pomeranii" jest też jego córką. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z Pruszcza Gdańskiego - członkiem zarządu fundacji jest kandydat PiS w wyborach samorządowych Janusz Bażak.

Janusz Bażak. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego - instytucja, której dyrektorem od lutego 2020 roku jest były senator PiS Jan Żaryn. W radzie programowej zasiada też były poseł PiS Marek Jurek i bliski współpracownik Czarnka - Mieczysław Ryba (jeden z twórców podstawy programowej do HiT).

Dziennikarze TVN24 zapytali ministerstwo m.in. o kryteria, na podstawie których przyznano dotację. Resort na razie nie udzielił żadnej odpowiedzi. Pełna analiza instytucji, które otrzymały dofinansowania z MEiN, znajduje się w artykule TVN24 - "Europoseł PiS, były poseł PiS, były senator PiS, córka członka PiS. Ich fundacje dostały pieniądze od MEiN".