Podczas odbywającego się w weekend we Wrocławiu Kongresu Kobiet nagrodą został uhonorowany Donald Tusk. Jedna z liderek kongresu, Małgorzata Fuszara, która w rządzie PO-PSL była pełnomocniczką ds. równego traktowania, podczas wręczania nagrody politykowi stwierdziła, że "przeszedł ewolucję"."Tusk wspierał parytety dla kobiet i mężczyzn, wspierał ratyfikację konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. A ostatnio opowiedział się za legalizacją związków partnerskich i zapowiedział, że na listy kandydatów w wyborach nie wpuści nikogo, kto nie popierałby prawa do aborcji do 12. tygodnia ciąży" - stwierdziła. Feministki i polityczki krytykują decyzję organizatorek Kongresu. Robert Biedroń stwierdził, że "jest wielu mężczyzn, którzy zasługują na tę nagrodę dużo bardziej".

Nagroda Kongresu Kobiet dla Donalda Tuska. "Nie wierzę w nagradzanie polityków za decyzje, które się im opłacają"

Wiele działaczek i polityczek, także tych uczestniczących w tegorocznym kongresie, dystansuje się od decyzji organizatorek. "Nie wierzę w nagradzanie polityków za decyzje, które im się opłacają" - skomentowała Natalia Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu.

Swojej frustracji nie ukrywała także Paulina Młynarska. Przypomniała wypowiedź lidera Platformy Obywatelskiej sprzed lat, kiedy deklarował, że "kocha kobiety". "Tusku, ty nas nie kochaj, ty nas szanuj" - mówiła wtedy do polityka Katarzyna Bratkowska, jedna z liderek warszawskiej Manify (tradycyjnej manifestacji organizowanej przez środowisko feministyczne z okazji Dnia Kobiet).

"Nagrody są za osiągnięcia, a nie za to, że się zmieniło zdanie" - podsumowała Młynarska.

Aktywistka Elżbieta Podleśna, jedna z "kobiet z mostu", poturbowanych podczas próby blokady przemarszu faszystów, stwierdziła w gorzkim wpisie, że Kongres Kobiet to kolebka, która kołysze patriarchat.

"Przykro mi, że kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt superkobiet dało się po raz kolejny wycyckać paniom w mentalnych garsonkach. Po raz kolejny musiałyście się przekonać, że za każdą kobietą w mentalnej garsonce stoi dziesięciu suflerujących dziadersów. Wrócicie do domów, a Kongres dalej będzie kolebką kołyszącą patriarchat i rozczulającą się, że tak zdrowo rośnie. Nie będzie żadnej zmiany. Będzie to, co znamy od lat, jak smak przeżutej tysiąc razy donaldówy."

Nagroda Kongresu Kobiet dla Donalda Tuska. Robert Biedroń: To on konserwował przymierze tronu z ołtarzem

Robert Biedroń, który sam jest laureatem nagrody Kongresu Kobiet, komentował nagrodę dla Donalda Tuska w rozmowie z WP.pl.

"Donald Tusk konserwował to przymierze tronu z ołtarzem. (...) A to właśnie Kościół wraz z władzą zawsze, od '89 roku ciemiężył Polki. I dziś Polki mają mniej praw, niż kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej".

Stwierdził też, że nawet w Platformie Obywatelskiej jest wielu polityków, którzy od lat walczą o sprawy związane z równouprawnieniem.

"Kongres Kobiet stał się taką organizacją reprezentującą kobiety ze środowiska Platformy Obywatelskiej, a to też szkodzi kongresowi" - mówił Biedroń. Podkreślał, że nigdy nie widział Tuska na Strajkach Kobiet.

Jedna z liderek Kongresu Kobiet, prof. Magdalena Środa, cytowana przez "Wysokie Obcasy" przyznała, że liczyła się z możliwą krytyką tej decyzji. "Idzie zima i wybory. Trzeba się przygotować" - stwierdziła.

"Mam za sobą kilka lat innych doświadczeń niż te premierowskie. Te lata wzmocniły we mnie przekonanie, że przygniatająca większość idei i nacisków, jakie mnie spotkały z waszego środowiska, były słuszne. To ja powinienem przyznać wam symboliczną nagrodę. Ta, którą otrzymałem, nie jest po to, by dać mi do zrozumienia 'tobie już dziękujemy, daj sobie spokój'. Tylko że jest jeszcze jakieś oczekiwanie wobec tego, kto to wyróżnienie przyjął" - mówił Donald Tusk, odbierając nagrodę.

