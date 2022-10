Protest przed ambasadą Rosji w Warszawie. "Żądamy usunięcia rosyjskich dyplomatów"

Organizatorami wieczornego protestu w Warszawie są m.in. Euromaidan-Warszawa i Ogólnopolski Strajk Kobiet. Na miejscu pojawiły się transparenty, takie jak np. "Russia is a terrorist state" ("Rosja to kraj terrorystyczny"), "Stop war" ("Zatrzymać wojnę") oraz "Białoruś to nie Łukaszenka". Uczestnicy przynieśli ze sobą polskie i ukraińskie flagi.

"Rosyjski reżim ostrzeliwuje cywilów w Ukrainie. Od rana rakiety spadają dosłownie wszędzie. Chcą wojny totalnej - zażądajmy od społeczności międzynarodowej totalnego wsparcia dla Ukrainy" - podkreślono w zapowiedzi wydarzenia na Facebooku.

"Żądamy usunięcia rosyjskich dyplomatów z Polski. Żądamy od polskiego rządu i całego Zachodu przekazania Ukrainie tylu myśliwców i czołgów, ile tylko mamy przy zapewnieniu bezpieczeństwa granicy z Rosją i Białorusią. Żądamy wsparcia Ukrainy każdym możliwym systemem ochrony przeciwlotniczej, aby była w stanie zabezpieczyć także miasta odległe od frontu. Żądamy, aby rząd wreszcie zajął się uchodźcami i uchodźczyniami z Ukrainy, bo ten dzień jak żaden inny pokazuje, że żadna część Ukrainy nie jest bezpieczna" - dodano.

Wojna w Ukrainie. Rosyjskie ataki rakietowe

Rosjanie wystrzelili w poniedziałek w kierunku ukraińskich miejscowości ponad 80 rakiet, połowa została zestrzelona - takie dane podało ukraińskie ministerstwo obrony. Ucierpiał m.in. Kijów. W kilku obwodach występują problemy z dostawami energii elektrycznej.

Według ostatniego bilansu ofiar podanego przez władze Kijowa tylko w tym mieście zginęło 5 cywilów, a 51 zostało rannych. 4 cywilów zginęło w obwodzie zaporoskim. Ukraińska policja informuje o łącznie 10 ofiarach śmiertelnych i ok. 60 rannych.

