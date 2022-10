Do wypadku doszło w poniedziałek rano w Sztabinie (pow. augustowski) w województwie podlaskim, na DK8. 15-latkę potrącił tam na przejściu dla pieszych koło szkoły kierowca ciężarówki - przekazał portal radio5.com.pl. Nastolatka nie żyje.

Podlasie. Śmiertelny wypadek na przejściu z sygnalizacją świetlną. 15-latka nie żyje

Podlaska policja przekazała portalowi poranny.pl, że "ze wstępnych ustaleń wynika, że do potrącenia osoby przez ciężarówkę doszło na przejściu dla pieszych z sygnalizatorem świetlnym". W tej chwili policjanci prowadzą czynności, które mają wyjaśnić okoliczności tragicznego zdarzenia. Jak donosi portal, kierowca ciężarówki, który potrącił dziewczynę, w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Radio 5 przypomina, że we wrześniu na odcinku drogi krajowej numer 8, między Białymstokiem a Augustowem doszło do 112 kolizji oraz sześciu wypadków, w których zginęły trzy osoby, a sześć zostało rannych.

Wypadki w Polsce - statystyki z 2021 i 2020 roku

Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.

