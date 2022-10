Gęsta mgła spowiła Polskę. Alerty IMGW dla sześciu województw. Widzialność nawet do 50 metrów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na poniedziałek 10 października ostrzeżenia dotyczące gęstej mgły. Objęły one sześć województw wschodniej Polski.

Mgły w Polsce. IMGW ostrzega wschodnią Polskę

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą zostały wydane dla województw:

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

świętokrzyskiego,

mazowieckiego.

Jak podaje IMGW, "prognozuje się gęste mgły, w których zasięgu widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m". Alerty w większości miejsc obowiązują do godziny 8:30 w poniedziałek, instytut podkreśla, że całkowicie powinny zniknąć do godzin 9:00-10:00.



Pogoda na poniedziałek 10 października. To będzie słoneczny dzień

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Polsce pojawiły się przymrozki, a nad ranem mgły radiacyjne. Mimo to synoptycy zapowiadają, że poniedziałkowy dzień będzie bardzo pogodny. "Pogoda na 10 października przyniesie nam mnóstwo słońca" - piszą fanipogody.pl. Koło południa wartości na termometrach na zachodzie i południowym zachodzie mogą osiągnąć nawet 19 stopni w cieniu, na wschodzie będzie nieco chłodniej - do 15 stopni. Prognozowany jest także wiatr, który w porywach może osiągnąć do 40 km/h, jednak zdaniem synoptyków "nie będzie on obniżał temperatury odczuwalnej".

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaprezentował w swoich mediach społecznościowych prognozę numeryczną zachmurzenia wg modelu ALARO na poniedziałek i wtorek.

