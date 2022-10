Śmiertelny wypadek w Tatrach. 30-latek spadł z wysokości 400 metrów

Wypadek zdarzył się w okolicach Rysów - podał portal 24tp.pl, powołując się na dyżurnego ratownika TOPR. PAP, której depeszę publikuje RMF FM, 30-letni mężczyzna spadł w 400-metrową przepaść. Zginął na miejscu.

Jak przypomina lokalny 24tp.pl, od piątku jest to trzecia ofiarą w Tatrach Wysokich. Dwie osoby zginęły po polskiej stronie, a jedna po słowackiej.

Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach. TPN apeluje o ostrożność

Tatrzański Park Narodowy informuje w komunikacie turystycznym z 9 października, że w wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. "Powyżej około 1700 m n.p.m. wciąż utrzymuje się miejscami śnieg, który jest z reguły bardzo śliski i zmrożony" - podkreśla TPN. Park apeluje o zachowanie ostrożności oraz zwraca uwagę na ograniczenie widoczności przez niski pułap chmur. Może to doprowadzić do utraty orientacji.

Tragedia w Tatrach. Turysta zginął po upadku z dużej wysokości

"Poruszanie się w warunkach zimowych, w wyższych partiach Tatr, wymaga dużego doświadczenia w zimowej turystyce górskiej i posiadania odpowiedniego sprzętu (raki, czekan, kask) wraz z umiejętnością obsługi. Na niżej położonych szlakach jest mokro - na leśnych odcinkach szlaków występuje błoto i kałuże" - podano w komunikacie.

