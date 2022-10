Pogoda na weekend. Czasem słońce, czasem deszcz. A od poniedziałku babie lato

W sobotę 8 października Polska znajdzie się w zasięgu zatoki niżowej znad północnej Skandynawii - prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do Polski przed frontem napływać będą ciepłe masy powietrza, a zaraz za nim - te nieco chłodniejsze.

Pogoda na weekend. Sobota ciepła, w niedzielę chłodniej

Pogoda w sobotę na północy kraju - od woj. zachodniopomorskiego do podlaskiego na niebie dominować będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu przelotnie może popadać deszcz. W woj. wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie będzie umiarkowane i okresami duże - tu również możliwe przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach zachmurzenie małe i umiarkowane, które miejscami może wzrosnąć do dużego i przelotne opady deszczu - wynika z prognozy IMGW.

Temperatura maksymalna będzie wahać się od 15 stopni Celsjusza w Koszalinie do 20-21 stopni w Opolu, Krakowie, Kielcach, Rzeszowie i Katowicach. W pozostałych regionach maksymalnie od do 19 stopni.

W niedzielę do Polski napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Temperatura powietrza nieco spadnie, ale będzie pogodnie. Tego dnia nie przewiduje się opadów deszczu. Zachmurzenie przeważnie małe, a miejscami umiarkowane. W niedzielę najchłodniej będzie w Zakopanem - tam na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Z kolei najwyższych wartości (16 stopni) mogą spodziewać się mieszkańcy Gdańska, Szczecina, Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry czy Wrocławia. W pozostałych regionach maksymalnie 14-15 stopni.

Jaka pogoda od poniedziałku? Znów cieplej, ale może popadać

Od poniedziałku zachmurzenie w całej Polsce będzie małe i umiarkowane. Tego dnia miejscami popadać może na zachodzie i północy. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 21 stopni na południowym zachodzie.

We wtorek popadać może nad morzem. Temperatura nieco spadnie i wyniesie od 12 do 15 stopni Celsjusza. W środę na niebie będzie mniej chmur, choć na północy wciąż możliwe będą przelotne opady. Na termometrach maksymalnie od 13 do 17 stopni Celsjusza. W czwartek z kolei bez deszczu i cieplej - od 14 do 20 stopni Celsjusza.