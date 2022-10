Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro przekazał na piątkowej konferencji prasowej, że 29-letni napastnik był "wielokrotnie karanym kryminalistą, który dopuścił się oczywistej napaści na tę rodzinę". Według Ziobry w Krajowym Rejestrze Karnym znajduje się "bogate dossier kryminalne" Marcina U.

- Wielokrotnie karany recydywista, dopuszczający się całej gamy rozmaitych przestępstw, od włamań, kradzieży, kradzieży rozbójniczych i innych przestępstw. Przez wiele lat przebywał w zakładach karnych - wyliczał minister.

- W momencie, kiedy dopuścił się napaści na tę rodzinę, był pijany, co tym bardziej prawdopodobnie wpływało na jego agresywny i gwałtowny sposób zachowania - dodał Ziobro.

Prokurator generalny przekazał, że w zdarzeniu brał udział 80-letni mężczyzna, kobieta i jej syn. - Wszystkie te osoby były brutalnie uderzane. Są potwierdzone obdukcją ślady uderzeń, zarówno starszy mężczyzna, jak i kobieta w wyniku ciosów wywrócili się - mówił Zbigniew Ziobro.

Minister przypomniał na piątkowej konferencji prasowej, że w 2017 r. doszło do rozszerzenia przepisów kodeksu karnego. Pozwalają one na odstąpienie od karania osób, które przekroczyły obronę konieczną po ataku na terenie własnej posesji. Jednak, według Ziobry, ten przepis "nie ma powodów do zastosowania".

Poznań. Śmierć 29-latka po wtargnięciu na posesję. Domownicy z zarzutami

- W mojej ocenie mieliśmy do czynienia z klasycznym wystąpieniem wszystkich wymogów, pozwalających na zastosowanie art. 25. par.1 kodeksu karnego, czyli klasycznej obrony koniecznej. Ta rodzina broniła się i miała do tego pełne, konstytucyjne prawo - podkreślał Ziobro.

Prokurator generalny zaznaczył, że ostateczna decyzja w sprawie rodziny nie zapadła, ale "zarzuty stawiane tej rodzinie nie były zasadne" i "nie wyobraża sobie, by decyzja była inna niż korzystna dla napadniętej rodziny".

Ziobro zapowiedział też postępowanie wyjaśniające, które ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego rodzina usłyszała zarzuty karne. - Wiemy dziś, że te zarzuty zostały postawione przez policję, w ramach postępowania w sytuacji nagłej, ale ocena przebiegu tych wydarzeń od samego początku w mojej ocenie nie dawała żadnych podstaw do takiego potraktowania tej rodziny - powiedział.

Poznań. Śmierć 29-latka po wtargnięciu na posesję

29-letni Marcin U. w ubiegły czwartek wybił szybę jednego z domów przy ul. Obozowej w Poznaniu i próbował wejść do środka. Jak podaje "Głos Wielkopolski", mężczyzna był pobudzony i agresywny, nie miał przy sobie jednak żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

Trzy osoby mieszkające w domu wezwały policję. Przed przyjazdem funkcjonariuszy doszło do szarpaniny, w wyniku której, jak informuje "Głos Wielkopolski", jedna z osób użyła wobec 29-latka kija bejsbolowego, a inna zadała mu cios nożem. Mężczyzna zmarł w szpitalu.

Domownicy usłyszeli zarzuty udziału w bójce, której następstwem była śmierć człowieka. W tym dwie osoby mogą odpowiadać dodatkowo za użycie niebezpiecznego narzędzia.

Początkowo zastosowano wobec nich dozór policji, a w przypadku dwóch osób zakaz opuszczania kraju. Po kilku dniach jednak doszło do uchylenia tych środków zapobiegawczych.

