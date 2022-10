Bójka nastolatek w Brzozowie. Tłuką się nie na żarty, jak na ringu. Tłum uczniów kibicuje i nagrywa

Bójka nastolatek w Brzozowie (woj.podkarpackie) odbyła się na zalesionym terenie. Jak ustalił lokalny serwis terazkrosno.pl, w "ustawce" wzięły udział uczennice z dwóch szkół ponadpodstawowych: Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Budowlanych. Serwis podał, powołując się na informację otrzymaną od świadka tego zdarzenia, że jedna z dziewczyn użyła kastetu, którym biła po głowie drugą.

Na nagraniu widzimy, jak dziewczyny stoją naprzeciwko sobie okrążone przez kilkudziesięciu uczniów, którzy nagrywali całe zdarzenie telefonami. Żaden z obecnych uczniów nie zainterweniował, ani nie przerwał bójki. Przeciwnie, uczniowie dopingowali bijące się dziewczyny. Na ponad czterominutowym nagraniu widać, jak uczennice kopią się, biją, popychają i szarpią. Całe zdarzenie miało bardzo brutalny przebieg.

Bójka nastolatek w Brzozowie. W sprawie zatrzymano dwie osoby

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że pomiędzy dwiema nastolatkami w wieku 17 i 15 lat doszło do szarpaniny. W wyniku tego zdarzenia 15-latka doznała lekkich obrażeń. Do tej sprawy zostały zatrzymane dwie osoby, 17-latka oraz 17-latek. Oboje są mieszkańcami powiatu brzozowskiego - przekazała lokalnemu portalowi asp. Joanna Baranowska z KPP w Brzozowie. Funkcjonariuszka dodała, że w tej chwili policja prowadzi czynności mające na celu wyjaśnianie przebiegu bójki dziewczyn.

Brzozów. 17-latka biorąca udział w bójce usłyszała zarzuty

Serwis terazkrosno.pl poinformował, że zatrzymana 17-latka usłyszała zarzut uszkodzenia ciała, jej czyn miał charakter chuligański. - Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast 17-latek usłyszał zarzut udzielenia pomocy w tym przestępstwie i grozi mu również do 2 lat pozbawienia wolności - poinformowała asp. Baranowska.

W sprawie o pobicie portal korsosanockie.pl próbował skontaktować się ze szkołami obu uczennic, jednak nie udało mu się zdobyć komentarza od dyrektorów- placówek. W sprawie bójki portal skontaktował się także z Podkarpackim Kuratorem Oświaty.

- Mamy informację, o tym, że takie zdarzenie miało miejsce. Tym zajmuje się w tej chwili policja, są prowadzone czynności wyjaśniające. Natomiast my jako kuratorium będziemy oczywiście naszym trybem w ramach nadzoru prowadzić kontrolę pod kątem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - przekazała korsosanockie.pl Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz, rzeczniczka podkarpackiego kuratora oświaty. Dodała, że "odbędzie się również kontrola w szkole, jeśli chodzi o działalność dyrektora".