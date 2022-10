W ostatnim czasie popularność w sieci zdobywa nagranie dokumentujące usuwanie soczewek kontaktowych z oka pewnej kobiety. To, co zwraca szczególną uwagę, to ich liczba. Pacjentka od tygodni gromadziła w oku szkła kontaktowe aż doszła do liczby 23.

USA. Okulistka wyciągnęła z oka pacjentki 23 soczewki kontaktowe

"Rzadka okazja [by zobaczyć, co się dzieje - red.], gdy ktoś 'zapomni' usunąć soczewek kontaktowych nocą i kontynuuje ich zakładanie co rano przez 23 dni z rzędu!" - napisała Katerina Kurteeva na profilu kliniki California Eye Associates w Newport Beach, której jest właścicielką. Okulistka opublikowała nagranie z zabiegu. Widzimy na nim, jak podciąga palcem powiekę kobiety, a drugą ręką, przy pomocy patyczka higienicznego, ostrożnie przeciąga soczewki. - Naliczyłam ich już 10 lub 12 - mówi w pewnym momencie, co spotyka się z niedowierzaniem jej pacjentki.

"Starannie oddzieliłam wszystkie soczewki kontaktowe i naliczyłam ich łącznie 23. Musiałam do tego wykorzystać bardzo dobry sprzęt chirurgiczny, kleszcze chirurgiczne. Po miesiącu siedzenia pod powieką w zasadzie się skleiły" - napisała w mediach społecznościowych Kurteeva. W komentarzach pod swoim postem podkreśliła także, że jej pacjentka podczas zabiegu nie czuła bólu, ponieważ pozostawała pod znieczuleniem. Równocześnie użyła płynu, który zabarwił soczewki na zielono, dzięki czemu okulistka mogła je lepiej widzieć. "Ale tak, zajęło mi trochę czasu, by je rozdzielić" - zaznaczyła, dziwiąc się równocześnie, że kobieta nie czuła takiego nagromadzenia soczewek w oczach.



Czym grozi niewyjmowanie soczewek na noc?

W 2017 roku "British Medical Journal" opisał historię pacjentki, w której oku znajdowało się aż 27 soczewek kontaktowych. Lekarze odkryli to dopiero, gdy przygotowywali 67-letnią pacjentkę do operacji zaćmy. "Nosiła miesięczne jednorazowe soczewki przez 35 lat" - czytamy.

Lekarze podkreślają, że niewyjmowanie soczewek przed snem wiąże się z ryzykiem infekcji oka. W efekcie niektóre z nich mogą doprowadzić nawet do ślepoty. Portal thehealthy.com podkreśla, że około 25 proc. wszystkich infekcji oczu jest wywołana czynnikami takimi jak właśnie spanie w soczewkach lub noszenie ich przez dłuższy czas niż dopuszczalny. "Kiedy zostawiasz swoje szkła kontaktowe na dłuższy czas, twoje gałki oczne nie otrzymują tlenu, którego potrzebują. Może to prowadzić do obrzęku rogówki, a to z kolei do otarcia rogówki, a to jeden ze sposobów, w jaki bakterie mogą dostać się do środka, powodując infekcję" - czytamy. Do tego spanie w soczewkach zwiększa ryzyko powstawania owrzodzeń rogówki, a także problemów immunologicznych - jak brodawkowate zapalenie spojówek.

