Szokujące nagranie - migrant utknął na zaporze, wisiał głową w dół. Polscy strażnicy mieli szydzić: "Zaj....y jest"

Media społecznościowe obiegło wstrząsające nagranie z polsko-białoruskiej granicy w pobliżu Białowieży na Podlasiu. Widać na nim uchodźcę, który utknął na zaporze, wisi głową w dół. Po chwili spada z wysokości kilku metrów na ziemię. Zdarzenie w wulgarny sposób komentują polscy pogranicznicy (wskazuje na to zarówno ubiór mężczyzn, ich zachowanie, jak i fakt, że to oni patrolują okolice muru). O komentarz poprosiliśmy Straż Graniczną. To niejedyne nagranie z ostatnich dni, które pokazuje podejście strażników granicznych do migrantów.

