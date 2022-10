Proces w sprawie dentysty Grzegorza T., który został oskarżony o gwałt, ruszył w maju i ze względu na dobro ofiar toczył się za zamkniętymi drzwiami. Po pięciu miesiącach, w czwartek (6 października) sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód Wojciech Wolski wydał wyrok. Skazał mężczyznę na dwa lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto 52-latek nie może pracować w zawodzie przez sześć lat i musi wypłacić w sumie 22 tys. zł zadośćuczynienia trzem pokrzywdzonym pacjentkom.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Pies na dachu budynku potrzebował pomocy. Ściągnęła go policja

Lublin. Dentysta skazany za gwałt. "Pozorował konieczność wykonania masażu żuchwy"

Grzegorz T. przyjmował nie tylko w Lublinie, ale także w innych gabinetach w regionie. Jedna z jego pacjentek zgłosiła się na policję. 24-latka zeznała, że gdy usiadła na fotel dentystyczny, lekarz kazał jej zamknąć oczy i otworzyć usta, następnie zmusił ją do poddania się czynności seksualnej - podawał "Kurier Lubelski". Okazało się, że ofiar było więcej.

Prokuratura oskarżyła stomatologa o gwałt w sierpniu 2021 roku. Mężczyzna dopuścił się także nadużycia seksualnego wobec dwóch innych pacjentek w lipcu 2021 roku i lutym 2020 roku. Z akt wynika, że "pozorował konieczność wykonania masażu żuchwy", "ocierał się kroczem" o pokrzywdzone oraz "zbliżał krocze do ich twarzy".

- Dwie z nich doprowadził do tzw. innej czynności seksualnej, a jedną do obcowania płciowego - mówił sędzia Wojciech Wolski. - Podstępem, a mianowicie wykorzystując sytuację wykonywania czynności w związku z leczeniem stomatologicznym kobiety, jej pozycję leżącą na fotelu, a nadto przemocą polegającą na przytrzymywaniu rękami głowy i przyciskaniu swoim ciałem, doprowadził wyżej wymienioną pokrzywdzoną do obcowania płciowego, to jest do czynu z art. 197 paragraf 1 Kodeksu karnego - dodał.

"Wampir z Rybnika" w rękach policji. Odurzał ofiary, gwałcił, a gwałty nagrywał

Grzegorz T. nie przyznał się do winy. "Z pewnością będzie składał apelację"

Oskarżony nie przyznał się do winy, a jego obrońca zapowiedział apelację. - Wyrok nie jest prawomocny. Mój klient jest zdecydowany odwoływać się od tego orzeczenia. W związku z tym, że ze względu na dobro pokrzywdzonych sprawa toczyła się za drzwiami zamkniętymi, nie mogę odwoływać się do konkretów, jakie działy się w toku postępowania czy ich komentować ani nawet ich przytaczać. Z tego względu muszę ograniczyć się tylko do tego jednego stwierdzenia, że mój klient nie czuje się winny zarzucanych mu czynów opisanych w wyroku. Z pewnością będzie składał apelację - przytacza słowa mecenasa Łukasza Lewandowskiego Radio Lublin.

Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem sądu. "Zasługuje na bardziej surową karę"

W ocenie prokuratury Grzegorz T. zasługuje na surowszą karę. - Skrystalizowane stanowisko będziemy mogli przedstawić dopiero w momencie, kiedy zapoznamy się z treścią wyroku. Sama informacja dotycząca tego, że sąd wydał wyrok skazujący na dwa lata i dziesięć miesięcy pozbawienia wolności wskazuje na to, że jest to niezgodne z naszymi wnioskami. Były one znacznie wyższe - komentuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prok. Agnieszka Kępka.

- Prokurator podczas rozprawy składał wniosek o wymierzenie kary pozbawienia wolności w wysokości czterech lat. Stomatolog to zawód zaufania publicznego. Biorąc pod uwagę to, że przestępstwo wiązało się z wykorzystaniem swojej pozycji i zawodu do takich czynów, w naszej ocenie zasługiwał na wyższy wyrok. Wydaje mi się, że będzie konieczność złożenia apelacji od tego wyroku - dodaje.

51-latek skazany na cztery lata więzienia za gwałt dziewczynki

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>