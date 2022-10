Pogoda. Spóźnione babie lato wkracza do Polski. 20 stopni, nie zabraknie też słońca

Z małym opóźnieniem w Polsce pojawiło się babie lato, które będzie krótkie, jednak bardzo intensywne. Babie lato to potoczna nazwa ciepłej i słonecznej pogody w okresie jesiennym. W Polsce przypada zwykle na drugą połowę września. Według najnowszych prognoz nadchodzący weekend będzie w Polsce wyjątkowo ciepły. W czwartek oraz w piątek wystąpi przejściowe zachmurzenie. Najwyższa temperatura będzie w sobotę, nieco chłodniej będzie w niedzielę - wtedy też może pojawić się deszcz.



Pogoda. Klin wyżowy znad zachodniej Europy trafi do Polski

Od środy klin wyżowy zacznie przesuwać się nad Polskę, co przyniesie znaczne ocieplenie oraz słoneczną pogodę. W czwartek oraz w piątek zacznie robić się ciepło - miejscami temperatura może wzrosnąć do 21 st. C. Nieco chłodniej będzie nad morzem - tam termometry wskażą maksymalnie 17 st. C. Najzimniej będzie na terenach podgórskich - jedynie 13 st. C. Pod koniec tygodnia wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem może osiągnąć prędkość do 55 km/h - przekazują synoptycy IMGW.

Pogoda. Nadchodzący weekend będzie wyjątkowo ciepły

W sobotę zachmurzenie będzie małe. Ciepłe masy powietrza będą napływać do Polski z południowego zachodu. - W sobotę to w ogóle będzie w całym kraju pięknie, a potem w niedzielę zobaczymy. To wszystko zależy od tego, jak się ustawią te chmury, które płyną przez Skandynawię. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że naprawdę ciepło będzie w południowej Polsce - przekazuje Jarosław Kret w Polsat News. Okazuje się, że nawet na najchłodniejszym Podlasiu w sobotę będzie blisko 20 st. Celsjusza. W nocy z soboty na niedzielę termometry wskażą od 7 do 11 st. C.



W niedzielę możemy się spodziewać opadów deszczu w całym kraju. Maksymalna temperatura na południu może wynieść 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, natomiast nad morzem będzie porywisty.

