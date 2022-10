Szef MEiN Przemysław Czarnek i metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski wzięli udział we wtorkowej inauguracji roku akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Kraków. Arcybiskup Jędraszewski poświęcił superkomputer. "Aby Athena służyła dobru człowieka"

Po tradycyjnej mszy w kolegiacie św. Anny, goście udali się do budynku Cyfronetu przy ul. Podole, gdzie uroczyście uruchomiono superkomputer o największej mocy obliczeniowej w Polsce. Athena - bo tak nazywa się sprzęt - została poświęcona przez abpa Jędraszewskiego.

Jak relacjonuje strona Live in Kraków, hierarcha życzył, "aby superkomputer Athena służył dobru człowieka i pokazywał coraz to nowe przestrzenie tajemnicy, która sprawia, że ludzie znajdują właściwe miejsce między wielkościami nieskończenie wielkimi i wielkościami nieskończenie małymi".

Superkomputer Athena na AGH. Czemu będzie służyć?

Athena to kolejny już superkomputer AGH po Zeusie, Prometeuszu i Aresie. Jest najszybszym tego typu sprzętem w Polsce, 105. na świecie oraz 9. w zestawieniu najbardziej ekologicznych superkomputerów Green500. Moc obliczeniowa Atheny to ponad 7,7 PetaFlopsów, co odpowiada mocy około 40 tysięcy bardzo mocnych komputerów - wyjaśnia AGH.

"Symulacje komputerowe wykonywane przez superkomputery wspierają badania w fizyce, chemii, biologii czy medycynie. Z superkomputera mogą korzystać nieodpłatnie naukowcy z całej Polski" - czytamy we wpisie na Facebooku uczelni.

Tylko w 2021 r. należące do AGH superkomputery na potrzeby badań naukowych wykonały ponad 5,5 mln zadań obliczeniowych o łącznym czasie trwania 43,4 tys. lat.