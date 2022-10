Jacek Jaworek nadal nieuchwytny. Prokuratura chce pomocy amerykańskich śledczych

Prokuratura Regionalna w Katowicach przychyliła się do wniosku Prokuratury Okręgowej w Częstochowie i do 10 stycznia 2023 r. przedłużyła śledztwo przeciwko Jackowi Jaworkowi. Mężczyzna jest poszukiwany w związku z potrójnym zabójstwem, do którego doszło we wsi Borowce w pobliżu Częstochowy nocą z 9 na 10 lipca 2021 r.

Jaworek jest podejrzany o zabicie swojego brata, bratowej oraz ich 17-letniego syna. Wszyscy zmarli od ran postrzałowych. Młodszy, 13-letni syn pary, zdołał uciec z miejsca zdarzenia.

Jacek Jaworek wciąż poszukiwany. Prokuratura chce uzyskać więcej danych

Tomasz Ozimek, rzecznik częstochowskiej prokuratury, wyjaśnił PAP, że śledczy chcą w ramach międzynarodowej pomocy prawnej uzyskać materiały dotyczące danych teleinformatycznych. - Te dane, za pośrednictwem prokuratury amerykańskiej, chcemy uzyskać od globalnej firmy internetowej - powiedział prokurator, cytowany przez TVN24.

Śledczy zamierzają zdobyć informacje o logowaniach, dzięki którym być może będą w stanie ustalić, gdzie Jaworek przemieszczał się po zbrodni. Wcześniej podobne dane prokuratura uzyskała od operatorów telekomunikacyjnych. W najbliższym czasie mają odbyć się też uzupełniające przesłuchania członków rodziny podejrzanego.

Gdzie jest Jacek Jaworek? Prokuratura bierze pod uwagę dwie wersje

Prokurator Ozimek przekazał, że co do tego, gdzie przebywa Jacek Jaworek, aktualne pozostają dwa scenariusze. Jeden zakłada, że podejrzany żyje i ukrywa się gdzieś w Polsce lub za granicą, a drugi - że zmarł, a jego zwłoki są w nieustalonym miejscu. Śledczy prowadzą czynności z uwzględnieniem obu tych wersji. Jaworek jest objęty Europejskim Nakazem Aresztowania. Również Interpol wysłał za nim czerwoną notę.

Jacek Jaworek wciąż nieuchwytny. Psycholog profiler nie wyklucza samobójstwa

Śląska policja apeluje do wszystkich osób, które mają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, by skontaktowały się z Wydziałem Kryminalnym KWP w Katowicach - tel. 798031306, Komendą Miejską Policji w Częstochowie - tel. 47 858 1255, albo z najbliższą jednostką policji - tel. alarmowy 112.