"Trzeba palić wszystkim poza oponami". Pulmonolożka: Czeka nas wysyp nowotworów

Na początku września prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że "trzeba palić wszystkim poza oponami i tymi podobnymi rzeczami". - Polska musi być ogrzana - mówił podczas spotkania z mieszkańcami Nowego Targu, dodając, że "spokojnie można palić drewnem", choć osoby z chorobami płuc powinny uważać. Według ekspertów to nieodpowiedzialna wypowiedź. Interia postanowiła poprosić specjalistów o komentarz w tej sprawie.

Jarosław Kaczyński o "paleniu wszystkim poza oponami". Pulmonolożka zaniepokojona

Jak zaznacza Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, wiele osób może uznać, że można teraz palić wszystkim, jednak podkreśla przy tym, że palenie śmieciami jest nielegalne i podlega grzywnie do pięciu tysięcy złotych. Mimo to, jak podaje, pojawiły się już informacje, że "w różnych gminach na wysypiska nie trafia tyle odpadów, co w analogicznym okresie w ubiegłym roku".

Pulmonolożka Anna Prokop-Staszecka, ordynatorka Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, przyznaje, że do niej także docierają informacje o paleniu w piecach śmieciami. - Następstwa takich działań będą natychmiastowe, bo będziemy się gorzej czuli, będzie zwiększona liczba infekcji, ale też będą długoterminowe konsekwencje, takie jak nowotwory - tłumaczy lekarka. Jej zdaniem "za kilka lat możemy mieć wysyp nowotworów".



Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego odbiła się szerokim echem, także poza granicami Polski. Zacytowała ją między innymi agencja Bloomberg, powołując się również na słowa Adama Niedzielskiego w RMF. Minister zdrowia nie wykluczył bowiem rozdawania obywatelom masek antysmogowych zimą. "Polska może rozważyć dystrybucję masek antysmogowych tej zimy, ponieważ ograniczone dostawy oraz wysokie ceny gazu i węgla zwiększają prawdopodobieństwo, że ludzie będą uciekać się do spalania śmieci, aby ogrzać swoje domy" - pisał Maciej Martewicz. W tekście przypomniano także, że ponad 40 tys. osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeniem powietrza.

