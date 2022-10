Pogoda. Nowa prognoza na zimę 2022/23. Mało śniegu i temperatura wyższa o 1,5 stopnia

Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.

Długoterminowa prognoza pogody na zimę 2022/2023 - opady śniegu

Zgodnie z prognozami Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody, podczas tegorocznej zimy opady w całej Europie mają być poniżej średniej wieloletniej - donosi portal severe-weather.eu. Tylko w Europie Środkowej przewidywane są opady w normie lub powyżej przeciętnej. W styczniu, względem grudnia, możemy spodziewać się większej ilości opadów w zachodniej i centralnej części starego kontynentu. Natomiast w lutym opady śniegu będą większe w zachodniej części Europy. W Polsce w lutym synoptycy nie prognozują większych opadów śniegu niż w styczniu.

Długoterminowa prognoza pogody na jesień/zimę. Będzie cieplej niż w ubiegłych latach

Z prognozy pogody opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że temperatura w październiku ma być od pół do stopnia wyższa niż średnia wieloletnia. Podobnie będzie w listopadzie - z wyłączeniem północnozachodniej część kraju, gdzie temperatura będzie w normie wieloletniej. Natomiast w grudniu niemal w całej Polsce będzie aż o jeden do półtora stopnia cieplej niż zazwyczaj. Z kolei w styczniu 2023 roku temperatura będzie wyższa od normy wieloletniej od pół do stopnia.

