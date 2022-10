Zapadlisko na Pustyni Błędowskiej. Leśnicy ostrzegają grzybiarzy, a eksperci winią kopalnię

Niebezpieczne zapadliska na terenie Leśnictwa Pomorzany zagrażają grzybiarzom. Dlatego las został objęty zakazem wstępu. Leśnicy podejrzewają, że zapadliska powstają w wyniku zamknięcia działającej do niedawna w pobliżu kopalni.

Zapadlisko przy Pustyni Błędowskiej. Teren zamknięty dla grzybiarzy

O niebezpieczeństwie związanym z zapadliskiem i zamknięciu lasu dla grzybiarzy poinformowało Nadleśnictwo Olkusz.

"Na terenie Leśnictwa Pomorzany zostało ujawnione kolejne zapadlisko (ok. 2,5ar, 10m głębokości) i tym samym do listy terenów objętych zakazem wstępu do lasu dołączył oddział 419c (wg. starego PUL 129b). Teren niezwłocznie został zabezpieczony przez ZGH" - poinformowało nadleśnictwo w swoich mediach społecznościowych.

"Bardzo prosimy, ze względów bezpieczeństwa o powstrzymanie się od odwiedzania tego terenu. Nawet jeśli chodzi o poszukiwanie zieleniatek. Wiemy, że to teren lubiany wśród grzybiarzy, ale niestety..." - napisali leśnicy.

"To zapadlisko ma około 10 metrów głębokości, średnica jest na kilkadziesiąt metrów. Na skarpach widoczne są wiszące na korzeniach drzewa, część drzew jest na dnie zapadliska. Lej zapadliska jest w kształcie stożka, posiada pełne dno, co jednak nie oznacza, że nie będzie się tak jak inne zapadliska również powiększać i pogłębiać" - poinformowały na Facebooku Wieści Olkuskie.

Niebezpieczne zapadlisko na terenie Nadleśnictwa Olkusz. Eksperci winią kopalnię

Zdaniem geologów powodem zapadlisk jest nieprawidłowo przebiegająca likwidacja pobliskiej kopalni rud cynku i ołowiu.

- Bardzo niepokojące jest to, że obecne zapadlisko powstało w rejonie niedawno wykonanych wyrobisk górniczych na terenie Obszaru Górniczego "Klucze III", które powinny być dobrze zabezpieczone. Za te szkody górnicze odpowiada ZGH Bolesław w Bukownie. Firma ta wprawdzie twierdzi, że proces likwidacji kopalni przebiega prawidłowo, ale według mnie można to było zaplanować i wykonać lepiej - powiedział RMF MAXX prof. Mariusz Czop Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Kopalnia przestała działać, zaprzestając procesu wpompowywania wody na końcu 2021 roku. Pierwsze zapadlisko pojawiło się już w styczniu 2022. Na dnie ogromnej dziury znajdują się połamane drzewa. To jednak niejedyny wpływ na środowisko, jaki miało mieć zamknięcie kopalni. Zdaniem geologa, to z tego powodu doszło do drastycznego obniżenia poziomu wód w regionie. Rzeka Sztoła kompletnie wyschła.

