Pleszew. Cztery lata więzienia za gwałt na 8-latce. Sąd nie mógł wydać surowszej kary

Za zgwałcenie ośmioletniej dziewczynki 51-letni mężczyzna został skazany za cztery lata pozbawienia wolności. Pięć lat temu za podobny czyn spędził w więzieniu 10 miesięcy. Choć za gwałt grozi nawet do 12 lat więzienia, sąd nie mógł wymierzyć mu wyższej kary - donosi Polska Agencja Prasowa. Okazało się bowiem, że sprawa została skierowana do sądu rejonowego, a powinna była trafić do okręgowego.

3 Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl